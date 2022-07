Ottava laurea per Giorgio Martini: ora è dottore (anche) in Scienze e Tecnologie Alimentari

Pubblicità

Traguardo incredibile per il dottor Giorgio Martini di Cembra (ma noneso di origine, di Revò per la precisione) che ieri, giovedì 21 luglio, si è laureato per l’ottava volta.

Dopo le lauree in Farmacia, Biologia della Nutrizione, Scienze e Tecnologie del Fitness e Prodotti della Salute, Scienza della Nutrizione, Scienze Motorie Preventive e Adattate, Scienze dello Sport e Psicologia Clinica e della Riabilitazione, questa volta ha conseguito la laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari all’Università degli Studi di Parma.

Il dottor Martini ha presentato un lavoro inerente lo sviluppo e lo studio su soggetto umano di un nuovo integratore immunostimolante per soggetti oncologici.

Il lavoro è stato reso possibile grazie alla collaborazione con l’Unità di Nutrizione Clinica dell’Ospedale Santa Chiara di Trento ed alla disponibilità di alcuni medici di base del territorio della Valle di Cembra in particolare e del Trentino in generale.

Anche da parte della redazione de La Voce del Trentino le più vive congratulazioni per il prestigioso, ed ennesimo, traguardo raggiunto.

