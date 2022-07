Miss Italia: a Mezzolombardo vince Anna De Marchi

Pubblicità

Prosegue il tour del Concorso Nazionale Miss Italia in Trentino Alto Adige, con la quinta tappa delle selezioni provinciali, valevoli per le Finali Regionali.

In pieno centro storico a Mezzolombardo, giovedì 21 luglio per volontà della Proloco in collaborazione con il Comune, è stata ospitata la sfilata per l’elezione di Miss Mezzolombardo.

18 ragazze provenienti da tutta la Regione, tra i 18 e i 25 anni, presentate dalla consueta professionalità di Sonia Leonardi, si sono contese la corona e il pass per le Finali Regionali di Miss Italia sfilando lungo Corso Mazzini, dove è stato allestito un red carpet per la serata.

Presente come al solito una qualificata giuria presieduta da Lorena Rigotti, affiancata da Caterina Dominici, Caterina Foti, Elisabetta Turri, Stefania Kaisermann, Gabriele Casna e Miss Be Much 2021 Elena Campisi.

Sul podio per accedere alle Finali Regionali del Trenino Alto Adige, sono salite le 6 ragazze più votate dalla giuria, che tenteranno la scalata al titolo di Miss Italia 2022.

La vincitrice, Miss Mezzolombardo, incoronata dal presidente della giuria Lorena Rigotti e da Elisabetta Turri, è la bionda diciannovenne di Torbole Anna De Marchi, studentessa e barista, con già alcune esperienze come modella al suo attivo e con la grande passione per la moda.

Il titolo di Miss Rocchetta è stato assegnato dalla vice presidente di giuria Stefania Kaisermann a Isabel Vincenzi, studentessa diciottenne nata a Barcellona ma residente a Coredo. Isabel pratica equitazione a livello agonistico, anche lei con esperienza nel campo artistico.

Terza classificata, Miss Radio NBC, premiata da Caterina Foti, è la studentessa Evelyn Murara, diciannovenne di Pergine Valsugana con un passato agonistico nella ginnastica artistica.

La fascia di quarta classificata, assegnata dalla simpatica Caterina Dominici, è stata conquistata da Maria Rosaria Perrotta, residente a Trento, 22enne studentessa universitaria di matematica applicata, le cui passioni sono il volontariato e il violino che suona da quando era piccola.

Quinta classificata, premiata da Loredana Melchiorri e dall’assessore Alessio Kaisermann, è stata la diciottenne, studentessa e cameriera, di Levico Terme Ana Vezzoli.

Seste classificate a parimerito sono rispettivamente la diciottenne roveretana Greta Russo, futura studentessa universitaria e la diciottenne studentessa di San Candido Eleonora Lepore, che pratica sci a livello agonistico.

A chiudere la serata, il saluto dell’assessore Alessio Kaisermann, che ha elogiato i commercianti che sono riusciti ad organizzare una serata molto partecipata, con un pubblico che ha apprezzato l’evento applaudendo sia le ragazze in gara che le proposte moda a km zero.

Ricordiamo anche i prossimi imminenti appuntamenti di luglio ed agosto con le selezioni provinciali della Bellezza: 24 luglio al Golf Club di Pieve Tesino, 26 luglio a Canazei presso Teatro Gran Tobia, 30 luglio a Pinzolo Piazza Carera, 31 luglio a Sarnonico presso Impianti Sportivi, 7 agosto Spormaggiore in Piazza e il 10 agosto a Scena (bz) presso l’anfiteatro delle manifestazioni.

La prima data delle Finali Regionali, a cui potranno partecipare le vincitrici della serata, sarà a Fiera di Primiero il 4 agosto, seguito dalla serata di Andalo il 9 agosto, 13 agosto a Moena, 14 agosto a Folgaria, 16 agosto a San Leonardo in Passiria, 17 agosto a Lagundo, 19 agosto a Gais.

A chiudere la stagione sarà, la finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige che verrà ospitata, dopo due anni di pausa, ancora una volta in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone domenica 21 agosto.