L’Accademia di Smarano celebra i suoi trent’anni di storia in musica con un triplo appuntamento

Dopodomani, domenica 24 luglio, l’Accademia Internazionale di Smarano celebra i suoi primi trent’anni di storia in musica che hanno trasformato un informale gruppo di volontariato locale, costituitosi per la costruzione dell’Organo Ghilardi della Chiesa di Smarano, in un’impresa culturale di respiro internazionale che combina alta formazione, divulgazione e spettacolo nell’ambito della musica per tastiere antiche.

Grazie alla sua lunga storia – segnata da 350 concerti destinati a 30.000 spettatori e 30 accademie estive di alta formazione condotte da più di 50 docenti e musicisti di fama mondiale -, l’associazione attrae annualmente nel Comune di Predaia decine di studenti e professionisti provenienti da ogni parte del mondo e mobilita un pubblico locale in costante crescita.

Si inizia alle 17.00, presso la Sala Concerti dell’Accademia (Smarano, Predaia), con la presentazione della pubblicazione “Smarano Academy: 30 anni di storia in musica” (curata da Romina Zanon ed Edoardo Bellotti) volta a ripercorrere la storia dell’associazione e analizzare, attraverso una prospettiva scientifico-divulgativa, i risultati raggiunti in termini di formazione didattica nell’ambito delle tastiere antiche, risultati che hanno reso l’Accademia di Smarano un unicum a livello mondiale.

L’iniziativa, oltre ai saluti della autorità provinciali, prevede gli interventi di: Giacomo Corrà, Presidente e Fondatore dell’Accademia di Smarano; Romina Zanon, coordinatrice e referente della comunicazione dell’Accademia; Joel Speerstra e Hans Davidsson, docenti dell’Università di Goteborg (Svezia); Armando Carideo, presidente dell’Istituto dell’Organo Storico Italiano; William Porter, docente dell’Eastman School of Music di Rochester (New York), Edoardo Bellotti, professore presso l’Università di Brema. Il volume, edito a stampa e come ebook, sarà sfogliabile gratuitamente sul sito dell’Accademia.

Alle 18.30 seguirà l’inaugurazione della mostra che, attraverso documenti originali e pannellistica illustrativa, attraverserà i momenti salienti dei (primi) trent’anni di attività dell’associazione.

Chiuderà la giornata il concerto d’organo del Maestro svedese Hans Davidsson, uno dei promotori dell’Accademia, che si terrà alle 20.45 presso la Chiesa S. Maria Assunta di Smarano (Ingresso libero).

Hans Davidsson, dopo gli studi presso il Conservatorio di Goteborg e di Amsterdam, nel settembre 1991 è diventato il primo dottore di ricerca in musica in Svezia con la sua tesi “Matthias Weckmann: the Intepretation of his Organ Music”.

Dal 1974 tiene regolarmente concerti nei paesi scandinavi, in Inghilterra, Germania, nei Paesi Bassi e negli Stati Uniti. Nel 1986 è diventato insegnante d’organo alla School of Music all’Università di Goteborg e professore d’organo dal 1988. Dal 1989 è responsabile per la formazione di un centro d’organo per la ricerca nella pratica d’organo e di un programma di organi che sono stati costruiti secondo i principi storici, come un organo barocco nordgermanico, che è stato inaugurato nel 2000.

Dal 1995 al 2000 è stato direttore del Göteborg Organ Art Center GOArt; attualmente ne è direttore artistico e di ricerca, come anche direttore artistico del Göteborg International Organ Academy. Nel 2001 è diventato professore d’organo della Eastman School Music a Rochester, New York e Project Director della Eastman Rocherster Organ Iniziative (EROI). Nel 2001 ha ricevuto il premio ÅForsk (the Research Foundation of the ÅF Group), uno dei più ambiti premi in Svezia.

Nel gennaio del 2004 ha vinto la King’s medal (la medaglia reale), il premio nazionale più prestigioso della Svezia.

Le iniziative, che vantano il patrocinio del Ministero della Cultura, sono organizzate dall’Accademia Internazionale di Smarano APS e finanziate da Servizio Attività Culturali della Provincia Autonoma di Trento, Regione Trentino-Alto Adige, Comune di Predaia, Comunità della Val di Non, BIM dell’Adige, Fondazione Caritro, Cassa Rurale Val di Non e Itinerari organistici Tridentini.