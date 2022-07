La linea dura della Bce, tassi su dello 0,50% e vara lo scudo anti-spread

Pubblicità

Vista la fragilissima situazione economica, la Bce sceglie la linea dura e dopo 11 anni alza i tassi di 50 punti base. Non solo, ma sarà attivata anche l’azione di uno strumento di protezione del meccanismo di trasmissione della politica monetaria, rinominato TPI.

Questo significa che il nuovo meccanismo anti-spread andrà a sostituire il vecchio quantitative easing di Draghi, evitando così che l’attuale situazione “stressi” gli spread dei Paesi ad alto debito.

Di fatto, il TPI consisterà in acquisti sul mercato secondario di titoli di stato della durata residua tra 1 e 10 anni. Dove e se necessario, saranno possibili anche gli acquisti di obbligazioni private. Tuttavia, lo strumento non si rivela completamente flessibile

Come spiega Christine Lagarde, l’attivazione non prevede nessun automatismo, ma confida nella discrezionalità del consiglio direttivo della BCE.

Nel caso in cui, un Paese dovesse trovarsi ad averne bisogno, dovrà soddisfare quattro requisiti: assenza di gravi squilibri macroeconomici, adozione di politiche che rispettino gli impegni presi, rispetto dei criteri di bilancio indicati dall’Unione Europea e sostenibilità de debito. Insomma, dalla Bce non ci sarà nessun intervento se gli stati membri interessati non seguiranno le giuste politiche di bilancio.