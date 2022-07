La Giunta finanzia l’acquisto del teatro di Scurelle. Fugatti: «Una struttura per la comunità»

Pubblicità

Pubblicità



La Giunta provinciale con delibera proposta dal presidente Maurizio Fugatti ha ammesso a finanziamento l’acquisto da parte del Comune di Scurelle del teatro parrocchiale dell’abitato della Bassa Valsugana.

L’intervento, di iniziativa dell’amministrazione locale, ha un costo complessivo di 230.000 euro, sostenuti per il 95% (218.500 euro) dalla Provincia con le risorse del Fondo per lo sviluppo locale. “Il progetto – spiega il presidente Fugatti – prevede l’acquisto del teatro, che rappresenta un’opportunità importante per la comunità di Scurelle di poter disporre pienamente di una struttura in grado di rispondere alle necessità culturali e aggregative delle numerose associazioni locali, delle scuole e dell’intera popolazione”.

Previsto dal Comune di Scurelle l’utilizzo della struttura sia da parte delle scuole per le attività teatrali e musicali, che più in generale per tutte le attività culturali, cinematografiche, rassegne teatrali, convegni e incontri pubblici promossi dall’Amministrazione comunale, dalle associazioni presenti sul territorio o a servizio dei Comuni limitrofi.