Festa delle 3 Arche, si torna in piazza a Comano Terme

Pubblicità

Pubblicità



La Pro loco di Ponte Arche propone per questo caldissimo fine settimana di luglio la Festa delle 3 Arche con tanta musica, il goliardico palio delle oche sul fiume Sarca e l’elegante Cena sotto le Stelle.

«La Festa delle 3 Arche è per noi un evento cardine degli ultimi anni – spiegano il presidente Daniel Zanoni e la vicepresidente della Pro loco di Ponte Arche, Milena Serafini – un evento che contraddistingue la nostra associazione che opera sul territorio dal 2011.

Emoziona ogni anno vedere così tanti volontari, tra cui molti giovani, coinvolti nell’organizzazione di un momento di festa non solo per i nostri compaesani ma anche per gli ospiti che in questo periodo dell’anno arrivano sul territorio e si sentono a tutti gli effetti parte della nostra comunità. È il nostro modo di accoglierli fra noi».

Pubblicità Pubblicità

Ci si siede a tavola assieme, turisti e locali, a gustare i piatti studiati con lo chef Christian Venturini: la cornice è quella di Piazza del Mercato, il nucleo centrale dell’abitato storico che diede i natali a quella che è la località più giovane delle Giudicarie Esteriori – nemmeno due secoli di vita -, ai piedi dello storico ponte delle tre arche che al paese di fondovalle ha dato il nome.

La festa ricorda la nascita dell’abitato dalla consuetudine dei valligiani di ritrovarvisi per vendere e comperare bestiame: è la dimensione di incontro e scambio reciproco che oggi viene ripresa dalle pieghe della storia e valorizzata dalla Pro loco con un momento di spensieratezza, divertimento ed eleganza.

La manifestazione prende il via sabato 23 luglio con un ricco programma musicale: alle 18 il ritrovo con l’aperitivo – l’ApeArche Time – sulle sponde del fiume (zona parcheggio termale) per poi lasciare spazio a una serata musicale alle 19 il concerto live del gruppo “The Curls”, l’acustic duo formato da Elisa Pisetta ed Elena Fave e alle 21 il concerto della band rock locale “Animal Soul”. Dalle 23 il dj set Climax Staff: Carla G. e Marshmallow.

Pubblicità Pubblicità



Domenica 24 luglio l’appuntamento si rinnova per il pomeriggio: alle 15.30 l’esibizione dell’Academy of Dance and Ballroom ASD che spazia dall’hip hop, al classico, ai ritmi latini e la break dance.

Alle 17 il goliardico palio delle oche sul fiume Sarca, appuntamento che scatena il tifo dei bambini: dal Ponte delle Tre Arche i partecipanti getteranno le loro paperelle di legno nelle acque del fiume e per loro tiferanno fino al traguardo – la passerella di legno che porta al parco termale – sperando che la corrente e il vento siano propizi alla loro protetta.

Alle 19 l’aperitivo in piazza aprirà la Cena sotto le Stelle, l’evento clou di una manifestazione che riporta le persone a scambiarsi sorrisi e chiacchiere in piazza, celebrando le radici storiche di una giovane comunità come quella di Ponte Arche.

Alle 21.30 saranno la voce e la musica di Antonella Malacarne & Roberto ad accompagnare la serata danzante che chiude la manifestazione.

Per partecipare alla Cena sotto le Stelle è necessaria la prenotazione; in caso di maltempo la cena è rinviata al 31 luglio. Per info: +393792370443.