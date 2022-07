Elezioni 2022, al voto il 25 settembre: le novità e le date più importanti

Pubblicità

Dopo le dimissioni di Draghi e lo scioglimento delle Camere, ora c’è anche la data per le prossime elezioni politiche anticipate che si terranno il prossimo 25 settembre 2022. Il 25 settembre sarebbe stato anche il Capodanno ebraico, ma l’unione delle comunità ebraiche in una nota, ha chiarito che le eventuali elezioni non pongono alcun problema

Quando gli italiani dopo l’estate andranno alle urne lo faranno, ma con qualche novità. Anzitutto si eleggeranno meno parlamentari: 600 (200 al Senato e 400 alla Camera), anziché i 945 di tutte le legislature precedenti.

Nel 2022 il 63% dei seggi, compreso anche il voto degli italiani all’estero, sarà assegnato su base proporzionale, mentre il 37% su base maggioritario in collegi uninominali. Una ripartizione piuttosto complicata in caso di alleanze e tensioni interne.

L’altra importante novità e che anche i diciottenni riceveranno due schede. Di fatto, non esiste più la soglia dei 25 anni per partecipare alle elezioni del Senato.

Fino a che non sarà insediato il nuovo Governo, l’attuale esecutivo continuerà ad operare per gli affari correnti. Nel frattempo, tra appuntamento elettorale e presentazione delle candidature, il calendario nei prossimi mesi si prospetta piuttosto fitto.

Tra le date più importanti quella del 21 e 22 agosto, giorni in cui dovranno essere presentate le liste dei candidati negli uffici centrali elettorali. Successivamente, il 26 agosto comincerà il mese della propaganda elettorale, con le varie affissioni dei manifesti. Il 25 settembre ci saranno le elezioni politiche, ma solo tra il 13 e il 15 ottobre ci sarà la prima seduta del nuovo Parlamento.

Il nuovo Governo sarà da subito messo sotto pressione a causa della necessaria approvazione della manovra di bilancio da inviare all’UE, evitando così l’esercizio provvisorio.