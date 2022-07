Decreto concorrenza, Binelli: «Approvato oggi a Montecitorio. La Conzatti diffonde fake news»

Pubblicità

Questa mattina in commissione attività produttive è stato approvato il decreto concorrenza che arriverà la settimana prossima in aula per il voto conclusivo. Sull’argomento il segretario della lega Trentino Diego Binelli smentisce quindi la senatrice Conzatti: «Non c’è migliore smentita alle fake news della senatrice Donatella Conzatti che proprio 24 ore prima aveva dichiarato, in una intervista rilasciata a una tv locale, che il decreto era stato stoppato». (qui l’intervista di Binelli)

La caduta del governo Draghi quindi non ha in alcun modo ostruito o bloccato l’iter per l’approvazione finale di questa norma che riguarda anche le derivazioni delle concessioni idroelettriche che grazie alle Lega sono state messe al sicuro.

«Il Parlamento continua, quindi – precisa ancora Binelli – il proprio lavoro in vista della data del 25 settembre quando i trentini potranno scegliere il nuovo Governo che li rappresenti in modo inequivocabile. I gufi del si-ferma-tutto fanno male al nostro Paese perché in realtà non si ferma nulla».

A dimostrazione che il parlamento continua a lavorare tranquillamente nonostante la crisi politica italiana arriva appunto dal Ddl Concorrenza che lunedì torna alla Camera. Dal testo però, verrà tolto l’art. 10 che avrebbe portato una parziale liberalizzazione del trasporto pubblico non di linea, Taxi e Ncc (servizi di noleggio con conducente).

Questo è stato deciso dalla Conferenza dei Capigruppo, durante la quale il Governo avrebbe anticipato di voler stralciare uno degli articoli più controversi, che aveva portato in piazza numerosi tassisti. Lega e Fratelli d’Italia, tra i primi a tutelare gli interessi dei tassisti, non nascondono l’entusiasmo per lo stralcio della norma. “Dobbiamo salvaguardare i posti di lavoro e garantire l’intero sistema che rischiava di essere smantellato da questa assurda proposta”: dichiara Lollobrigida, Capogruppo di FdI alla Camera.

La Lega invece, in una nota ha commentato la decisione dello stralcio come “una vittoria del buonsenso, auspicata da Lega e lavoratori. Siamo pronti ad una rapida approvazione del Ddl Concorrenza”. (qui l’intervista integrale del senatore Diego Binelli)

