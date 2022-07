Ciclisti in difficoltà sul Ponale, in 3 salvati dal soccorso Alpino

Pubblicità

Negli scorsi giorni gli operatori del Soccorso Alpino sono stati attivati in tre occasioni per prestare aiuto a ciclisti in difficoltà sul tracciato del Ponale.

Nella giornata di giovedì 21 luglio, il primo intervento si è reso necessario verso le 13.30 per una ciclista polacca del 1978, caduta dalla mountain bike nella parte alta della strada della Ponale.

Nella caduta la donna ha sbattuto la testa e si è procurata delle escoriazioni. Raggiunta dagli operatori della Stazione di Riva del Garda, è stata stabilizzata e accompagnata all’ospedale di Arco per accertamenti.

Intorno alle 17 dello stesso giorno secondo intervento per un ciclista tedesco del 1963 che si è procurato un trauma cranico dopo essere caduto dalla bicicletta.

Sul posto sono arrivati gli operatori delle Stazioni di Riva del Garda e della Val di Ledro, che gli hanno prestato le prime cure mediche e lo hanno trasferito fino all’ambulanza.

Infine, mercoledì 20 luglio un ciclista di Arco del 1948 è stato elitrasportato all’ospedale di Rovereto dopo essersi infortunato agli arti superiori in seguito a una caduta mentre stava affrontando la discesa.