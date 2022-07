Brutto incidente ad Ala: bambino cade con la propria moto e viene centrato da un altro mezzo

Pubblicità

Pubblicità



Brutto incidente – nel pomeriggio di oggi, venerdì 22 luglio, intorno alle 16:00 – all’interno del circuito del kartodromo in località Chiesurone di Pilcante ad Ala.

Durante una sessione di allenamento in preparazione in vista di una gara della categoria 10/12 Cvn, un atleta di 9 anni mentre si trovava in sella alla propria mini moto ha perso il controllo del mezzo scivolando a terra.

Proprio in quel momento il ragazzino è stato centrato da un altro centauro che non è riuscito ad evitare l’impatto.

Pubblicità Pubblicità

Immediato l’intervento degli addetti della pista. Successivamente sono stati poi allertati i soccorsi: sul posto è arrivata anche un’ambulanza della Stella d’Oro di Ala e, vista la grave dinamica dell’incidente, è stato fatto atterrare direttamente in pista l’elisoccorso che ha prestato le prime cure al giovane atleta.

Sul posto, per supportare il personale sanitario, è arrivata anche una squadra dei vigili del fuoco di Ala.

Dopo essere stato stabilizzato, il giovane è stato trasportato all’ospedale Borgo Trento di Verona. Dalle prime informazioni ricevute il ragazzino avrebbe riportato alcuni politraumi.