Assestamento di bilancio: depositati 10 mila emendamenti

Sono quasi 10 mila gli emendamenti depositati dalle opposizioni per modificare l’assestamento del bilancio provinciale che il Consiglio esaminerà la prossima settimana

9.869 emendamenti per la precisione, quasi tutti firmati da consiglieri provinciali di minoranza, depositati entro il termine previsto dal regolamento (ieri a mezzogiorno), per modificare il disegno di legge 157 relativo all’assestamento del bilancio della Provincia proposto dalla Giunta e che dalla settimana prossima, a partire da lunedì, impegnerà ogni giorno il parlamento trentino nella consueta maratona dell’esame conclusivo in aula.

La maggior parte degli emendamenti ha carattere ostruzionistico mentre meno di 40 mira a migliorare il provvedimento e la destinazione dei 577 milioni di euro di questa manovra di metà anno. A consegnare il pacchetto più consistente, di ben 5.000 emendamenti, è stato Filippo Degasperi di Onda Civica Trentino.

Cinque invece gli emendamenti presentati dalla maggioranza, nello specifico dai tre consiglieri di Fratelli d’Italia che chiedono di tutelare le sale da gioco attendendo, per l’attuazione della norma provinciale sulla ludopatia da cui è previsto il distanziamento di 300 metri dai luoghi sensibili, la legge nazionale per la prevenzione e trattamento del gioco d’azzardo patologico.

Ancora, FdI propone interventi che riconoscano e premino l’attività svolta al di fuori dell’orario di lavoro dal personale infermieristico e valorizzare le professioni sanitarie per fronteggiare la carenza emergenziale di queste figure nelle Apsp e nelle Case di comunità.

Altre modifiche proposte dal partito di Giorgia Meloni propongono di destinare un milione di euro quest’anno e 500.000 euro sia nel 2022 che nel 2023 per la sistemazione della rete idrica dei Comuni, di sostenere finanziariamente la promozione della ricettività e dell’offerta turistica accessibile (già oggetto di un ddl di Ambrosi) e infine di aggiungere risorse al fondo territoriale di solidarietà per permettere ai cavatori di porfido una detrazione del 70% dell’Irap dovuta alla Provincia.