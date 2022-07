Ville d’Anaunia vuole diventare un “distretto turistico”. E punta su natura e benessere

Pubblicità

Sta per prendere il via a Ville d’Anaunia la serie di iniziative estive organizzate al fine di incentivare una presenza di qualità sul territorio e promuovere in maniera capillare l’ambiente con i propri aspetti naturali, storici e ricreativi, nonché le strutture ricettive che vi operano.

Il titolo? “Natura e benessere al distretto turistico di Ville d’Anaunia”. Il periodo? Tutte le settimane da lunedì 25 luglio e venerdì 9 settembre.

È l’assessora al turismo, nonché vicesindaco di Ville d’Anaunia, Monica Marinelli, a entrare nel dettaglio della proposta.

«Crediamo fermamente – spiega l’assessora – che l’informazione e la collaborazione tra ente pubblico e privato siano i principali capisaldi per la riuscita di un’offerta turistica che risponda alle esigenze degli operatori e dei visitatori».

A livello turistico, il programma politico a lungo termine ha come obiettivo principale quello di portare il Comune di Ville d’Anaunia ad essere un “distretto turistico” di prim’ordine nel panorama trentino.

«Un posto dove la qualità dei nostri castelli, delle nostre montagne con pascoli e malghe, da cui si può godere di panorami mozzafiato, per non parlare dei nostri laghi alpini, diventino l’emblema di una comunità contadina che racchiude in sé anche i segni di un passato da conoscere, con le chiesette gotiche e le peculiarità culinarie – aggiunge Marinelli –. Abbiamo tutto, dobbiamo solo fare sistema e credere nelle nostre capacità. I cittadini in questi ultimi anni hanno investito molto nelle strutture: sono nati agritur, B&B, garnì, affitta-appartamenti, alcune strutture ricettive sono state ristrutturate. Molto probabilmente, però, è mancata una pianificazione politica dei servizi, e su questo stiamo investendo».

Un primo passo è stato compiuto con l’apertura del punto informativo turistico per la stagione estiva 2022.

«Dopo diversi anni di chiusura, in collaborazione con la Pro Loco di Tuenno-Tovel che ha dato la disponibilità dell’ufficio, e con l’attivazione di un progetto comunale con finanziamento provinciale dal titolo “Benvenuto al turista” – prosegue l’assessora – è stato riaperto il punto informativo turistico estivo, con apertura al pubblico dal giovedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30».

Vera novità per la stagione 2022 è però l’ideazione del programma “Natura e benessere al distretto turistico di Ville d’Anaunia”, un programma settimanale con appuntamenti fissi scanditi nei vari orari e nelle varie giornate che si ripeterà per tutte le settimane a partire da lunedì 25 luglio a venerdì 9 settembre.

Il lunedì e il mercoledì si parte al mattino con l’attività “Yoga con Adriana”: un’ora di yoga immersi nel silenzio ascetico del giardino della chiesetta di Santa Emerenziana. Nel pomeriggio spazio poi all’attività “Lago di Tovel in the Green Walk Experience”: un cammino dinamico per modulare il respiro e il battito cardiaco, entrando in contatto con gli alberi e accentuando le percezioni dei propri sensi. Il movimento sarà alternato da soste, dove una serie di esercizi dinamici e di respirazione favoriranno uno stato di benessere psicofisico.

I pomeriggi delle altre giornate ci sarà invece “la merenda in malga”: il martedì e il giovedì alla Malga Tuena, il mercoledì e il venerdì alla Malga Culmei, mentre nelle mattinate del sabato e della domenica a Malga Tasula ci si potrà gustare “la colazione in malga”.

Altra proposta imperdibile e dedicata alle famiglie è la visita alla fattoria del Malget tutti i martedì e i giovedì mattina (ore 10). Il fine settimana, quindi, è dedicato alla visita a Castel Valer e Castel Nanno e agli “aperitivi di Ville d’Anaunia”.

Le prenotazioni per ogni singola attività vanno effettuate entro le ore 18 del giorno precedente (per le attività del lunedì entro le 18 del venerdì antecedente) contattando le biblioteche di Tuenno e Rallo (0463.451640 o 0463.451564). Le attività sono aperte a tutti, residenti e turisti.