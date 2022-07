Viadotto Montevideo, limitazioni al traffico per manutenzione straordinaria

Pubblicità

Per il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Montevideo, presso lo svincolo autostradale di Trento Centro, sono previste alcune limitazioni al traffico.

Da martedì 26 luglio fino a sabato 10 settembre 2022 verrà attivato un restringimento di carreggiata nel tratto Cadine-Trento della statale 45 bis della Gardesana Occidentale. Per l’intero periodo, dalle 00.00 alle 24.00, il traffico in direzione Trento, nel tratto compreso tra la galleria di Cadine e il viadotto Montevideo, verrà limitato a una sola corsia di marcia, mentre in direzione Riva del Garda un analogo restringimento riguarderà il solo tratto del viadotto in prossimità dello svincolo autostradale di Trento Centro.

Tra le 07.00 e le 09.00 dei giorni feriali, verranno inoltre adottate le seguenti ulteriori limitazioni:

– sulla statale 12 dell’Abetone e del Brennero, in direzione Bolzano, verrà chiusa al traffico l’uscita 6 di Trento Centro; il traffico diretto a Riva del Garda e a Trento città verrà deviato sull’uscita 5 di Piedicastello e sull’uscita 7 di Campotrentino;

– sempre sulla statale 12 dell’Abetone e del Brennero, in direzione Verona, l’uscita 6 verrà riservata ai soli mezzi diretti a Riva del Garda e al casello A22; il traffico diretto a Trento città verrà deviato all’uscita 5 di Piedicastello e all’uscita 7 di Campotrentino;

– i flussi di traffico da Trento città – Ponte S. Giorgio diretti a Riva del Garda, Vela e Trento sud, verranno deviati su Lungadige Leopardi in direzione Ponte S. Lorenzo e Via Sanseverino.

Tra le 7.00 e le 9.00 dei giorni feriali e ogni qualvolta se ne possa rilevare la necessità, verrà inoltre adottata la seguente ulteriore limitazione:

– in località Forte di Cadine verrà chiuso lo svincolo di immissione dalla rotatoria di Sopramonte (Pasiel) alla statale 45 bis in direzione Trento.

Tra le 7.00 e le 9.00 dei giorni feriali e ogni qualvolta se ne possa rilevare la necessità, in forma complementare alle limitazioni adottate dalla Provincia, il Comune di Trento adotterà il seguente provvedimento per la viabilità di propria competenza:

– senso unico in direzione Trento sulla strada comunale di Camponzin.