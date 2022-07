Un vasto incendio colpisce i boschi sopra Moena, vigili del fuoco in azione

Pubblicità

Pubblicità



Un nuovo incendio boschivo sta colpendo i boschi del Trentino. Dal pomeriggio di oggi, giovedì 21 luglio, le fiamme hanno colpito la superficie boschiva della valle di Fassa sopra l’abitato di Forno nel comune di Moena.

Dal bosco sopra l’abitato si sono sviluppate fiamme altissime e un denso fumo che si è propagato verso il cielo visibile in tutta la zona. La perdurante assenza di precipitazioni e il vento hanno peggiorato le cose ulteriormente in zona molto impervia e difficilmente raggiungibile.

In pochissimi minuti sul posto hanno iniziato ad arrivare le squadre dei vigili del fuoco del distretto di Fassa e Fiemme che hanno iniziato immediatamente ad operare per cercare di contenere il fuoco. A dar man forte è arrivato sul posto anche l’elicottero dei vigili del fuoco permanenti che, con l’apposita benna antincendio si è rifornito d’acqua grazie ai vasconi predisposti dai stessi vigili, che per alcune ore fino a sera hanno continuato a scaricare l’acqua sul fronte dell’incendio.

Pubblicità Pubblicità

Per precauzione e stato chiuso il tratto della strada statale 48 delle Dolomiti per consentire di lavorare in sicurezza agli uomini della protezione civile, con il traffico deviato lungo la vicina ciclabile.

Sul posto per compiere tutti gli accertamenti i carabinieri forestali che stanno vagliando tutte le ipotesi. Le operazioni di spegnimento e bonifica continueranno anche per le prossime ore per cercare di limitare il fronte dell’incendio.

Pubblicità Pubblicità