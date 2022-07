Piano europeo per il risparmio energetico, dalla solidarietà tra i Paesi al razionamento dei consumi: ecco cosa prevede

Pubblicità

Come annunciato è stato presentato ieri a Bruxelles quello che potrebbe essere il piano europeo per contrastare l’eventuale chiusura dei rubinetti del gas da parte di Mosca. Un vero proprio piano di emergenza, la cui bozza dovrà essere confermata dalla maggioranza qualificata dei 27.

Dal razionamento dei consumi energetici sia industriali che domestici, alla solidarietà tra gli Stati membri: secondo il piano, i Paesi dell’Unione dovrebbero ridurre la domanda del gas del 15% tra il 1° agosto e il 31 marzo 2023. All’inizio sarà su base volontaria, ma nel caso in cui la crisi energetica dovesse peggiorare, la riduzione potrebbe diventare vincolante.

Ormai è noto che Mosca sta utilizzando il gas come arma di ritorsione nei confronti delle sanzioni imposte dall’Europa e su questo, la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen dice: “La Russia ci sta ricattando sul gas e l’Europa è preparata”.

L’obiettivo è quello di prepararsi a una situazione di criticità attraverso tre linee anticrisi. La prima prevede di portare gli stoccaggi del gas all’80% entro novembre, la seconda tocca appunto il principio di solidarietà tra i Paesi. Questo prevede un meccanismo per il quale chi dispone di una maggiore quantità di gas, lo concede ai Paesi con più difficoltà.

La terza e ultima direttrice passa dalla riduzione dei consumi energetici di imprese e famiglie. Su questo Bruxelles non impone nulla, ma delega ai vari Paesi il compito di sensibilizzare sul tema per ridurre i consumi di riscaldamento negli edifici pubblici e privati. Non solo, ma con il piano l’Unione intende anche dare il via libera alla temporanea reintroduzione di diesel e carbone con il solo obiettivo di sostituire il gas. Per l’approvazione definitiva del testo sarà necessario aspettare il voto dei 27.