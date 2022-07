Mezzolombardo: aggiudicati i lavori per l’ampliamento del parcheggio del Centro Sanitario San Giovanni

Pubblicità

Sono stati aggiudicati all’Impresa MISCONEL SRL di Cavalese (TN) i lavori inerenti alla 2° unità funzionale del progetto di ricostruzione del Centro Sanitario San Giovanni di Mezzolombardo.

L’intervento prevede la demolizione della palazzina nord del Centro Sanitario, nella quale erano precedentemente ubicati i poliambulatori e il centro prelievi (attività ora ricomprese nel nuovo Centro Sanitario), per realizzare sul suo sedime ulteriori spazi di parcheggio e un’isola ecologica a servizio della struttura sanitaria.

Con tale intervento si potenzieranno di oltre 50 unità i posti auto già presenti, arrivando ad ottenere complessivamente 104 stalli di cui 4 per persone diversamente abili. Il progetto è stato redatto dal Servizio Opere Civili della Provincia autonoma di Trento. L’importo di aggiudicazione è di 523.843,98 euro, di cui 42.494,36 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L’inizio dei lavori è previsto per il prossimo mese di settembre e la durata dei lavori sarà di 150 giorni naturali e consecutivi.

