Levico Terme: New Project Orchestra presenta «At Storyville with Bird», omaggio a Charlie Parker

Mercoledì 27 luglio alle ore 21.00, presso l’anfiteatro naturale del Parco delle Terme di Levico, si esibirà la New Project Orchestra che presenterà “At Storyville with Bird”, omaggio a Charlie Parker.

L’appuntamento musicale è organizzato nell’ambito del programma “Vivere il Parco”, proposto dal Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale della Provincia autonoma di Trento. Il concerto è gratuito e in caso di maltempo si terrà al chiuso con entrata da Piazza Garollo/Via Prati con posti a sedere assegnati in ordine di arrivo.

Sono passati poco più di cento anni dalla nascita, a Kansas City, di Charlie Parker: era il 29 agosto del 1920. Parker è stato il protagonista di una delle più importanti e influenti rivoluzioni che hanno caratterizzato il mondo del jazz: il Bebop.

Se “Bird” ne fu l’icona, Dizzy Gillespie ne fu il grande comunicatore e promotore e Thelonious Monk l’architetto. Le loro innovazioni indicarono nuove strade che per il jazz fino ad allora erano inimmaginabili e imprevedibili.

La New Project Orchestra propone un progetto speciale dedicato a Charlie Parker e al suo universo musicale, realizzato in collaborazione con l’arrangiatore e direttore di orchestra Roberto Spadoni. Il repertorio, il linguaggio, il sound di “Bird” saranno il centro intorno al quale si svilupperanno le trame orchestrali e i contributi dei solisti in un tributo al grande musicista.

Interpreti: Roberto Spadoni, direttore/chitarra, Stefano Menato, sax contralto, Enrico Dellantonio, sax contralto, Fiorenzo Zeni, sax tenore, Giuliana Beberi, sax tenore, Giorgio Beberi, sax baritono, Francesco Fratini, tromba, Paolo Trettel, tromba/flicorno, Gigi Grata, trombone, Demetrio Bonvecchio, trombone, Stefano Colpi, basso, Mauro Beggio, batteria.

Programma:http://www.naturambiente.provincia.tn.it//binary/pat_ripristino/eventi/PROGRAMMA_VIVIERE_IL_PARCO_2022.1653901637.pdf

Per informazioni: Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale Provincia autonoma di Trento Tel. 0461 495788 (Parco di Levico) 0461 496123 (segreteria) e-mail: parco.levico@provincia.tn.it facebook: parco delle terme di Levico, Instagram: Parco delle Terme di Levico (@parcolevico)