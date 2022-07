La storia di Mauro Ottobre il re dei deputati trentini assenteisti finisce anche su «Ossigeno»

Pubblicità

Ossigeno è un quotidiano molto importante e conosciuto in Italia e nasce per documentare e analizzare il crescendo di intimidazioni e minacce nei confronti dei giornalisti italiani.

A novembre del 2008 ha ottenuto il patrocinio del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, a marzo del 2009 il patrocinio del Consiglio Nazionale della FNSI.

L’obiettivo della testata è quello di accrescere la consapevolezza pubblica del grave fenomeno della limitazione della libertà di stampa e di espressione attraverso minacce, abusi, inadempienze che limitano la circolazione delle notizie e il diritto dei cittadini di essere informati.

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha conferito due “Medaglie del Presidente della Repubblica” a Ossigeno.

Ossigeno ieri ha pubblicato la sentenza della seconda sezione civile della Corte di appello del Tribunale di Trento, presieduta dal giudice Mario Bazzo che ha confermato che la nostra testata ‘La Voce del Trentino’, il suo editore Roberto Conci (nella foto) e il direttore dell’epoca, il giornalista Alfonso Norelli non hanno diffamato l’ex onorevole Mauro Ottobre, che li ha querelati per alcuni articoli pubblicati a ottobre 2018 nei quali lo hanno definito ‘il re degli assenteisti’.

La sentenza pronunciata il 22 febbraio 2022 afferma che giornale e giornalisti hanno agito correttamente riportando fatti reali, ripresi da fonti certe.

Mauro Ottobre aveva fatto ricorso in appello contro la sentenza di primo grado che nel 2021 aveva assolto gli accusati (leggi Ossigeno). I giudici lo hanno condannato al pagamento delle spese legali all’editore, quantificate in altri 14mila euro (erano state di 24mila in primo grado). All’ex direttore Alfonso Norelli l’ex deputato dovrà rifondere circa 8mila euro.

Ossigeno ha riportato anche le dichiarazioni del nostro editore Roberto Conci: «I miei legali (Studio Bolner&Domenichelli), mi avevano detto di stare tranquillo – dice Roberto Conci a Ossigeno – perché il giudice ha tenuto conto delle prerogative costituzionali dell’articolo 21 secondo cui la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Noi avevamo riportato la verità dei fatti, sostenuta da fonti e documentazioni vere, come spiegato dai giudici della corte di appello.

Con i miei legali valuterò come tutelare gli interessi e l’immagine del mio giornale che Mauro Ottobre ha denigrato pesantemente in alcune dichiarazioni. È significativo come voglia imbavagliare la stampa ed è imbarazzante il suo comportamento intimidatorio ed arrogante nei confronti di chi ha scritto solo la verità. Rimane la tristezza degli elettori di sinistra e del patt che lo hanno votato a suo tempo e che si sono accorti chi era davvero l’onorevole, pagato coi soldi di tutti noi cittadini».