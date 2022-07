Il Comune di Sporminore concede in affitto un fondo rustico per 5 annate agrarie

Pubblicità

Il Comune di Sporminore, guidato dal sindaco Diego Giovannini, ha pubblicato un avviso nel quale rende noto che è intenzione dell’amministrazione assegnare in affitto per le annate agrarie dal 2022/23 al 2027/28 un fondo rustico di sua proprietà.

Per questo motivo sono in fase di raccolta le manifestazioni d’interesse, che potranno essere presentate da un solo soggetto appartenente al medesimo nucleo familiare, sia anagraficamente costituito, sia per situazioni di convivenza di fatto pubblicamente rilevabili, o alla medesima azienda agricola costituita con partita Iva e iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura.

Il fondo, di 441 metri quadrati, si trova a Maso Milano ed è coltivato a meleto.

La richiesta dovrà pervenire al protocollo comunale del Comune di Sporminore – Piazza

Anaunia, n. 4 – 38010 Sporminore entro le ore 12 del 28 luglio prossimo.

L’avviso completo e il modulo per la manifestazione d’interesse sono disponibili e scaricabili dal sito comunale www.comune.sporminore.tn.it

