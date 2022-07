Emergenza gas, Russia riavvia il gasdotto Nord Sream 1: nelle prossime ore le forniture dovrebbero aumentare

Pubblicità

Pubblicità



Le forniture di gas attraverso il gasodotto Nord Stram 1, ferme dall’ 11 luglio per una manutenzione straordinaria, stanno riprendendo. L’annuncio arriva dall’operatore di rete tedesco Gascade che gestisce la principale infrastruttura per le forniture di gas dalla Russia all’Europa. Un annuncio che arriva il giorno in cui Putin accusa il Canada del ritardo di invio in Russia della turbina per motivi di concorrenza.

Secondo il presidente russo infatti, il Canada avrebbe volontariamente ritardato la restituzione della turbina inviata in riparazione nella speranza di potere vendere gas all’Europa. Turbina, essenziale per il corretto funzionamento del Nord Stream 1.

Nel frattempo, il portavoce di Nord Stream AG ha affermato che ci vorrà del tempo per raggiungere i soliti livelli di trasporto del gas e che ora sono pari al 40 per cento.

Pubblicità Pubblicità

A margine, da Bruxelles i Commissari sostengono la necessità di tagliare subito i consumi perché nei mesi invernali lo stop dal gas di Mosca potrebbe farsi sentire in modo significativo.

Intanto, complice il piano di emergenza europeo, mirato a ridurre la domanda, il prezzo del gas resta stabile a quota 155 euro al megawattora.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità