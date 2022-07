Dietrofront di Leonardo Divan: ora degrado e criminalità a Rovereto non sono più un’invenzione

Pubblicità

«…Il grande caldo di questi giorni gioca brutti scherzi». Ne sa qualcosa il consigliere Leonardo Divan, da mesi latitante dalla sfera politica della cittadina roveretana, anche se a sua parziale scusante pare ci siano dei problemi legati al lavoro.

Qualche mese fa, sosteneva che a Rovereto non vi era alcun problema sicurezza, sopratutto dopo l’ennesima rissa scoppiata davanti al a Cafè Bontadi. Aveva persino definito i media trentini che avevano dato ampio spazio all’episodio di «lucrare sulla paura e sull’insicurezza dei cittadini di Rovereto»

I colleghi della Lega avevano preso subito una posizione ferma e di condanna, ma il consigliere si è sempre riguardato dal redigere accuse e prese di posizione, forse per usare la “tecnica dello struzzo”di posare la testa sotto la sabbia davanti ai problemi di cui la città della Quercia è ormai affetta in modo cronico.

Allora per confermare la gravità dea situazione era intervenuto anche il presidente dell’Unione Commercio e Turismo lagarina Marco Fontanari che aveva chiesto maggiori risorse ed il dispiegamento delle forze dell’ordine, soprattutto in orario serale e notturno, per presidiare il territorio e prevenire i troppi episodi di furti con scasso, traffico di stupefacenti e vandalismi (come quello che ha distrutto molti dei soggetti esposti nel giardino delll’ex Cral di Borgo Sacco per la mostra “Dinosauri in carne ed ossa”).

Ma per Divan andava tutto bene, anzi, la drammaticità con cui venivano spiegati gli episodi di degrado e criminalità di Rovereto «faceva sorridere» – scriveva in quei giorni il consigliere della lega (sotto il post pubblicato sul suo profilo social)

Era arrivato addirittura a smentire che a Rovereto vi fossero state delle risse in quelle serate nonostante decine di testimonianze e l’intervento in massa delle forze dell’ordine.

Secondo il consigliere della lega allora a Rovereto andava tutto bene e i giornali avevano raccontato solo bugie descrivendo una brutta situazione solo per lucrare sulla paura e l’insicurezza che tali notizie generano.

In realtà i media provinciali avevano riportato solo la verità e la realtà di quanto era successo. Sarebbe bastato parlare con le forze dell’ordine per saperlo, cosa che peraltro è una delle prerogative di un consigliere comunale

Ora arriva il suo improvviso dietrofront. Il consigliere della lega infatti lamenta uno stato di disagio accusando direttamente l’amministrazione Comunale per gli ultimi fatti successi.

Auspichiamo che quando il consigliere Divan ritornerà sul territorio dopo la stagione lavorativa fuori provincia inizi finalmente a rendersi conto dell’ allarmante situazione di Rovereto che negli ultimi mesi è ormai fuori controllo.

Magari con qualche presenza in più in consiglio comunale, potrebbe portare all attenzione dell’amministrazione comunale, dal lui tanto criticata, i problemi della città di Rovereto senza sventolarli solo sui social, dove francamente trovano il tempo che trovano. Della serie insomma: ora è tempo dei fatti e non delle parole.

Sotto le dichiarazioni di allora e quelle di ieri.