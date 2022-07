Crisi di governo: 10 buone ragioni per voltare pagina

Pubblicità

Egregio Direttore,

mentre impazza uno sbandierato amore viscerale per l’ex euroburocrate Draghi, ritenuto il neo salvatore della patria dai soliti peones della politica e del giornalismo, Le scrivo dieci ragioni, perché l’attuale esecutivo in crisi, o quello fotocopia neoformando, è da considerarsi una iattura per il Paese, inteso come gente che lavora e che non ne può più di essere taglieggiato da uno Stato che funge da socio vampiro e nullafacente.

La prima, che racchiude il vizio originario, è perché nell’esecutivo Draghi si sono confermati i ministri più incapaci ed inadatti del precedente fallimentare esecutivo, quello che, per intenderci, pur di non chiudere le frontiere a tempo debito ha preferito rinchiudere i propri cittadini in casa, sorvegliati dai droni e far fallire migliaia di imprese, oltre che provocare migliaia di morti evitabili con altre politiche sanitarie e di ordine pubblico. Non faccio nomi, dato che tutti li conoscono. Tutti, tranne le Procure….

La seconda, perché questo esecutivo ha lucrato biecamente sulla speculazione internazionale sull’ inflazione e sui prezzi gonfiati delle materie prime ed energetiche con l’ incasso di IVA ed accise – e questo ben prima che scoppiasse la guerra in Ucraina, che ha solo aggravato la situazione già esistente – nulla facendo a tutela dei propri cittadini ed imprese, se non con irritanti elemosine.

La terza, perché non ha impedito, pur potendo farlo, la dispersione all’estero di imprese di rilevante interesse nazionale acquisite in via speculativa da soggetti esteri, spesso fondi di investimento, ai quali nulla importa della qualità, dei marchi e soprattutto dei posti di lavoro italiani.

La quarta, perché ha aggravato la intollerabile situazione di invasione da parte di clandestini traghettati a centinaia al giorno esclusivamente verso i porti italiani dai soliti taxi del mare, battenti bandiere di stati europei che nei loro paesi non tollerano simili comportamenti. Tale moltitudine, poi, dopo essere stata ammassata in maniera disumana nei porti di attracco , viene lasciata libera di scorrazzare senza controllo nel nostro paese, se va bene mantenuta dal contribuente, e se va male libera di delinquere impunemente.

La quinta, perché nessuno dell’ esecutivo “dei migliori“ ha battuto i pugni sul tavolo in Europa per redistribuire verso i paesi di bandiera delle ONG i clandestini, se del caso ricorrendo al diritto di veto su altri provvedimenti. Così come nessuno ricorrerà al diritto di veto contro l’ ingresso della Finlandia nella Nato, paese della multinazionale dal nome impronunciabile che sta mettendo sul lastrico mezza Trieste con i licenziamenti di centinaia di operai per poi delocalizzare verso paesi europei fiscalmente più ospitali ( alla faccia della solidarietà europea, buona solo per fregare l’ Italia )

La sesta, perché il frettoloso sostegno totale alla parte belligerante Ucraina, mentendo agli italiani sul fatto della cobelligeranza attiva, ha privato l’ Italia non solo di un possibile ruolo di mediatore, accaparrato dal furbo Erdogan, ma ha comportato l’ irreversibile crisi energetica che tra qualche mese metterà in ginocchio la nostra economia. Altri stati, più prudenti e scaltri, magari agendo in via sotterranea, hanno evitato tale crisi ed anzi ne beneficiano. Noi invece, soliti primi della classe con le pezze al culo, no.

La settima, perché si sono supinamente accodati da pecore all’Europa, gestita in maniera inadeguata dalla signora tedesca che tutto fa a favore dei suoi e nulla che sia di giustizia equanime verso tutti gli stati membri. Ed infatti l’ esecutivo ha incassato un bel no sul tetto del prezzo del gas perché non stava bene a Norvegia che lo produce ed Olanda perché la sua borsa lo prezza.

L’Europa, inoltre nella persona di questa bella signora si è pure inventata la solidarietà sul gas che renderà obbligatorio conferire le nostre scorte, che non bastano neppure per noi, a paesi che di scorte non ne hanno, in primis, guarda caso, Germania e Belgio. E nessuno dell’esecutivo che almeno metta un veto o, almeno, venda cara la pelle, mettendo sul piatto la questione clandestini.

L’ottava perché l’ esecutivo si è supinamente accodato ad una politica imperialista e guerrafondaia di USA e NATO. Erdogan, sarà anche un “dittatorello” ma il suo popolo lo tiene fuori dalle crisi, fa bella figura come mediatore, vende sottobanco armi anche della Nato ad entrambi i belligeranti dai quali è riverito, e ricatta il mondo intero risolvendosi nella maniera più schifosa la questione curda. Noi invece sempre primi della classe, sopra alle nuvole progressiste e poco con i piedi per terra….

La nona perché la vita di questo o di altri esecutivi simili significa la morte del diritto alle elezioni, che da anni ci viene negato con le scuse più inconsistenti e fatte ingurgitare ad un popolo di pecoroni: la pandemia, l’ estate, la guerra ( ma non eravamo solo “solidali con l’Ucraina“? ), speriamo oggi con il caldo africano di quest’ estate, anche se qualcuno ha provato a buttarla lì, a tutela di coloro che le elezioni o le perdono tout court o le vincono con il 20 per cento dei votanti, cioè con i loro iscritti…

La decima, perché l’Italia ha bisogno di meno chiacchere e più fatti, di farsi gli affari propri e non quelli degli altri. Abbiamo bisogno di mettere in Costituzione il diritto di reciprocità, cioè dare agli stranieri – persone, enti, paesi – quello che l’ italiano riceve nel loro paese. Semplice, ma inviso ai progr, ai dem, ai cattolici, a tutti coloro che campano sulle disgrazie di altri.

Abbiamo bisogno di imprenditori che facciano i conti bene con quello che si produce e con quello che ci si può permettere e non con quanto di avvelenato ci viene dall’ Europa, che ci vuole indebitati e succubi di questi parrucconi parolai che non hanno lavorato nemmeno un minuto della loro vita e che hanno consumato il deretano solo sulle cadreghe, quelle del partito, poi quelle delle Camere e poi anche sugli scranni più alti …

Ecco qui dieci semplici ragioni per voltare pagina. E andare a votare.

Avv. M.Stefano Sforzellini – Trento

