Claudio Cia su Fugatti: «Ha dimostrato grande passione e capacità di sacrificio per il Trentino»

La caduta del governo Draghi accelera le dinamiche della campagna elettorale che in questa occasione sarà davvero lampo. Si voterà con tutta probabilità il 2 di ottobre 2022. Una campagna elettorale che quindi durerà solo 2 mesi.

Durante la crisi di governo fra Giorgia Meloni e Matteo Salvini ci sarebbero stati “ripetuti contatti”, soprattutto nell’ultima giornata frenetica trascorsa al Senato.

Stando a quanto trapelato, la presidente di Fratelli d’Italia avrebbe insistito con il segretario della Lega sulla necessità di voto anticipato “per il bene dell’Italia e del centrodestra“. Probabilmente fra pochi giorni sarà anche formalizzata l’alleanza fra il primo e il terzo partito italiano che insieme a Forza Italia governeranno l’Italia nella prossima legislatura.

Il tema delle alleanze dentro il centro destra negli ultimi mesi sono state al centro di molti dibattiti non privi di polemiche. Tutti i protagonisti, soprattutto dopo l’incredibile «scoppola» presa a Verona, quando i partiti del centro destra sono andati divisi, sono ormai tutti concordi che per vincere è necessario andare uniti.

In Trentino si voterà nell’ottobre del 2023 e per ora non si è ancora approfondito il tema delle eventuali alleanze. L’argomento però è stato toccato dal consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Claudio Cia nel corso di una intervista rilasciata ad una tv privata Trentina.

Claudio Cia ha dichiarato che il Governatore Maurizio Fugatti ha lavorato bene, «seppur con fatica perché – ha spiegato Cia – questa legislatura non è stata facile. Fugatti ha dimostrato veramente una grande passione e una capacità di sacrificio per il nostro territorio notevole»

Una legislatura molto difficile contraddistinta dalla tempesta Vaia, dalla pandemia ed infine dalla crisi economica dovuta alla guerra in Ucraina e per la siccità.

A confermare che il gradimento nei confronti del governatore Fugatti è alto sono ancora le parole del consigliere Claudio Cia: «ho fatto 130 gazebi in tutto il Trentino e ascoltando le persone posso assicurare che il presidente è molto gradito».

Anche se è presto per fare delle previsioni sulle forze che scenderanno in campo a sostegno di Fugatti, che ha già confermato di voler fare un secondo mandato, alcune sicurezze ci sono.

Dello scenario di centro destra infatti faranno parte la Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, la Civica di Gottardi, una lista di autonomisti con Kaswalder e Ossanna che comprenderà anche gli scontenti, e una nuova lista civica del presidente guidata dall’assessore Achille Spinelli. Nel merito Claudio Cia ha dichiarato che «sul territorio la lista del presidente la ritengo una cosa molto interessante».

Per quanto riguarda l’alleanza fra Lega e Fratelli d’Italia Cia ha chiesto «maggior coinvolgimento nelle scelte politiche, che fino ad ora abbiamo solo subito. Ma io sono ottimista e sono convinto che presto cambieremo passo».

Fratelli d’Italia oggi è il secondo partito in consiglio provinciale con 3 consiglieri e le previsioni danno il partito di Giorgia Meloni in una forbice tra il 10 e il 14 per cento in Trentino. Ciò significherebbe l’approdo in consiglio di circa 5 consiglieri.

Ma potrebbero essere anche di più visto l’onda d’urto che i risultati a livello nazionale potrebbero far arrrivare in Trentino. Successe così nel 2018 per la Lega, che raccolse i consensi a livello nazionale ottenuti da Salvini.