Chiuso il 47° Pergine Festival, che consolida la sua vocazione verso la creatività contemporanea in dialogo con la comunità e gli spazi urbani

Si è conclusa sabato scorso, 16 luglio, la 47° edizione di Pergine Festival, che nelle sue 12 giornate di programmazione ha proposto in 10 diversi spazi della città e dei dintorni 21 spettacoli e 9 concerti.

Oltre 80 gli artisti e le artiste nazionali e internazionali presenti quest’anno, protagonisti di un programma capace di coinvolgere la popolazione locale e allo stesso tempo di attrarre persone da tutta Italia e dall’estero.

A dare respiro internazionale alla manifestazione è stata anche la presenza in città nei primi giorni del festival dei partner europei del progetto Stronger Peripheries: A Southern Coalition.

«Quest’anno abbiamo riscontrato la presenza di una comunità che è ritornata a stare insieme – dichiara la direttrice artistica del festival Carla Esperanza Tommasini –. In particolare il centro storico di Pergine è tornato a essere un punto di incontro tra i diversi pubblici, sia grazie ai concerti che hanno ravvivato le serate in Piazza Fruet, sia grazie agli interventi operati dagli artisti e dalle artiste nello spazio pubblico, come ad esempio la performance partecipativa in Piazza Municipio del collettivo francese Sauf Le Dimanche.

Allo stesso tempo, c’è stato un ritrovarsi anche tra la comunità di artisti e operatori, che insieme hanno avuto occasione di guardare a questo nuovo presente e a come si stiano definendo nuove tipologie di pubblico. È stato un momento importante anche per capire cosa abbiamo raccolto dopo due anni di pandemia, a che punto siamo, com’è cambiato il mondo – perché è innegabilmente cambiato –, come la fruizione culturale si sia modificata profondamente».

Come negli scorsi anni, durante il festival distribuito su tre settimane, hanno riaperto luoghi della città solitamente chiusi al pubblico, come Palazzo Gentili/Crivelli, residenza patrizia nel cuore del centro storico, Palazzo Hippoliti e l’Ex rimessa carrozze, senza dimenticare i teatri Don Bosco e Comunale, le piazze e i percorsi extraurbani immersi nel paesaggio circostante.

Dal punto di vista della proposta artistica, continua Carla Esperanza Tommasini, «quest’anno abbiamo inserito molte opere incentrate sulla poesia, su testi letterari e politici, con approcci drammaturgici molto diversi tra loro, ma sempre volti alla ricerca contemporanea: penso ai lavori di Martina Badiluzzi, Teatro dei Borgia, Bluemotion/Giorgina Pi, Franco Arminio/Tindaro Granata, Lorenzo Maragoni.

Un altro filone importante dell’edizione 2022 è stato quello che ha fermato lo sguardo su tematiche relative alla natura, al paesaggio, alla cura del pianeta, con una particolare attenzione verso una modalità diversa e sostenibile di stare nel mondo che abitiamo, cambiando il punto di vista e le prospettive: esempio ne sono stati i lavori di Trickster-p, Lucia Calamaro, Leonardo Delogu/Dom-, Lorenzo Morandini».

Archiviata l’edizione 2022, si torna a lavorare sui progetti europei: (Un)Common spaces, attivato nell’ambito della piattaforma europea IN SITU, e Stronger Peripheries: a Southern Coalition. In Europa, Pergine Festival coltiva un percorso di ricerca sui processi, sullo sviluppo creativo e sulla formazione. Le connessioni costruite con le realtà (centri, festival e università) che a livello continentale operano nelle arti performative permettono inoltre al festival di portare il nome di Pergine in Europa.

Infine, il festival diffuso di teatro e arti performative contemporanee di Pergine guarda all’autunno come al prossimo appuntamento con il pubblico, nell’intento di esserci e radicarsi sempre più sul territorio anche nel corso dell’anno tramite residenze, laboratori, incontri e momenti performativi.