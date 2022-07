Chiusa via Pilati a Pressano

Pubblicità

Via Pilati a Pressano rimarrà chiusa per una settimana.

Al fine di poter procedere con dei lavori di sistemazione della pavimentazione stradale, è stata infatti disposta da oggi, giovedì 21 luglio, fino a mercoledì prossimo 27 luglio, e comunque sino a fine lavori, la chiusura di via Pilati a Pressano al civico 29 (ingresso parco giochi) con contestuale doppio senso di marcia dall’intersezione con la SP 131 fino alla chiusura della strada per poter permettere l’accesso e il recesso ai frontisti.

Inoltre è stata disposta l’inversione del senso unico in via Passi, con contestuale doppio senso di circolazione in via Pilati a nord della chiusura della strada e fino all’intersezione con la stessa via Passi per poter permettere l’accesso e il recesso ai frontisti.

