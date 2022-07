Cavareno incontra… le autrici

Pubblicità

Sta per entrare nel vivo la rassegna letteraria “Cavareno incontra” che quest’anno ha aggiunto al titolo le parole “autrici, autori, lettrici e lettori”.

Un modo per essere maggiormente inclusiva nei confronti delle donne e degli uomini che scrivono libri e con coloro che, leggendoli, accolgono e fanno propri i testi. Perché, come dice Joseph Conrad, «si scrive soltanto una metà del libro, dell’altra metà si deve occupare il lettore».

La proposta, giunta alla sesta edizione, prevede nei prossimi giorni una carrellata di scrittrici, accompagnate da momenti musicali, impegnate in un dialogo che non mancherà di suscitare emozioni e riflessioni su di noi e sul mondo di ieri e di oggi.

UNA STELLA SENZA LUCE – ALICE BASSO – Questa sera, giovedì 21 luglio alle 21, Alice Basso presenterà il suo libro “Una stella senza luce” (ed. Garzanti).

Alice Basso vive in provincia di Torino. Ha debuttato come scrittrice nel 2015 dopo avere lavorato per anni con diverse case editrici come redattrice, traduttrice dall’inglese e valutatrice di proposte editoriali, autrice di testi per aziende di prodotti multimediali e coordinatrice dei tutor di un master telematico in Comunicazione per l’Università degli Studi di Torino.

Nel 2020 pubblica “Il morso della vipera”, con cui inaugura un nuovo ciclo di romanzi a sfondo storico, l’ultimo dei quali verrà presentato in quest’occasione, un nuovo capitolo della sua serie che mescola giallo, storia e ironia.

Moderano la serata Alessia Franch, psicologa e psicoterapeuta, e Valeria Gallo, bibliotecaria e traduttrice. Intermezzi musicali a cura di Jellow Moon.

IL CORPO ELETTRICO – JENNIFER GUERRA – Domenica 24 luglio alle 18 sarà protagonista a Cavareno Jennifer Guerra, che parlerà del suo libro “Il corpo elettrico” (ed. Tlon).

La giovane attivista, scrittrice, giornalista e redattrice della testata giornalistica “The Vision” traccerà un percorso che parte dall’autocoscienza del corpo femminile e arriva fino ai gender studies contemporanei, per recuperare i concetti e le lotte femministe e adattarle al nuovo millennio.

Moderano le GiustineWemp, gruppo femminista che vuole creare momenti di confronto sulle questioni di genere nelle Valli del Noce. A curare la parte musicale sarà Fridone, ovvero Federica Pezzoni.

LA VOLTA DELLA BRICOLLA – PATRIZIA EMILITRI – Mercoledì 27 luglio alle 21 sarà quindi la volta di Patrizia Emilitri e del suo volume “La volta della bricolla” (ed. Tea).

Freschissimo di stampa, il libro narra la storia di uomini e montagne al tempo del contrabbando romantico. La bricolla è una sacca di iuta utilizzata dai contrabbandieri per trasportare in spalla le merci lungo i sentieri di montagna. La serata ci aiuterà a conoscere le diverse sfaccettature del contrabbando delle comunità di confine nel dopoguerra.

Patrizia Emilitri ha pubblicato diversi romanzi e vive tra Varese e la Val di Non. Ha vinto il concorso letterario “Conca Azzurra” nel 2009, il premio “Chiara Inediti” nel 2010 ed è stata più volte finalista al premio “Montagne d’argento”.

Moderano l’incontro lo storico Giorgio Mezzalira e Maria Maddalena Springhetti. Intermezzi musicali a cura di Carlo Martini, che suonerà il flauto di Pan.

Tutte le serate saranno a ingresso libero e si svolgeranno all’aperto, nella piazza di Cavareno. Solo in caso di pioggia ci si sposterà nell’auditorium della Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia.

La rassegna letteraria è curata da un team appassionato di volontarie e volontari, composto da: Alessia Franch, Elettra de Salvo Fattor, GiustineWemp, Jessica Pellegrini, Maria Maddalena Springhetti, Mauro Keller, Raffaella Battocletti e Valeria Gallo.

Per informazioni è possibile contattare la Pro Loco di Cavareno al numero 0463.831115 o scrivere un’e-mail all’indirizzo cavareno.social@gmail.com