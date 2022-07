Arco: tornano le «Magie d’Estate»

Pubblicità

Terza edizione, da sabato 23 a lunedì 25 luglio in piazzale Segantini, per Magie d’Estate, classico dell’estate arcense degli anni Novanta, caduto nell’oblio e di recente rinato. Organizzato dall’associazione Gruppo Costruttori, propone tre serate di intrattenimento, sempre con inizio alle 21.30.

Il programma: Sabato 23 luglio Soul Garden, dalla nascita del blues ai giorni nostri. Domenica 24 luglio Exstras Cover Band, i grandi successi degli anni Ottanta. Lunedì 25 luglio Circus Show, cinque artisti internazionali.

La conferenza stampa di presentazione si è tenuta nel primo pomeriggio di mercoledì 20 luglio in municipio, presenti per l’amministrazione comunale l’assessore al turismo Dario Ioppi, per il Gruppo Costruttori Franco Carmellini e il presidente Mario Matteotti.

Hanno detto:

Dario Ioppi, assessore al turismo: “L’evento, che mantiene il format dello scorso anno, è una proposta perfetta per l’estate, sia per i turisti sia per i residenti, e come amministrazione siamo contenti che il Gruppo Costruttori lo organizzi. Un sodalizio importante per la nostra città, che da tanti anni con passione e con grande impegno porta avanti tante manifestazioni popolari amate e apprezzate, riuscendo ogni anno a introdurre qualche novità e nuovi motivi di interesse”.

Mario Matteotti, presidente del Gruppo Costruttori: “Come novità di quest’anno segnalerei, sabato, l’esibizione di Elena Giardina, tra le protagoniste di X-Factor del 2013, dove arrivò fino all’ultimo turno dei bootcamp; e lunedì lo spettacolo di circo multietnico. Accanto a una struttura consolidata cerchiamo di aggiungere delle novità, mentre dall’anno prossimo stiamo pensando di rivoluzionare tutto e passare a qualcosa di itinerante sul territorio che non sia concentrato in una tre giorni ma si faccia, ad esempio, per tre venerdì di seguito”.