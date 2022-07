Visite guidate e laboratorio per famiglie ai Campi Neri di Cles

Pubblicità

Pubblicità



Doppio appuntamento con l’archeologia venerdì prossimo, 22 luglio, a Cles per conoscere i Campi Neri, uno dei siti più importanti del Trentino.

L’iniziativa è dei Servizi Educativi dell’Ufficio per i beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali che propongono alle ore 14.30 “Rame per sbalzo”, una visita al sito e un laboratorio per famiglie per sperimentare la lavorazione delle lamine di rame, materiale molto utilizzato in antichità.

Alle ore 16 è in programma “Archeologia e territorio”, una passeggiata con la guida di un archeologo e di un accompagnatore di territorio alla scoperta del paesaggio e della storia antica di Cles.

Pubblicità Pubblicità

Informazioni e iscrizioni alla Pro Loco di Cles (tel. 0463.421376) entro le ore 13 del giorno dell’iniziativa. Le attività, realizzate in collaborazione con il Comune di Cles e la stessa Pro Loco, saranno ripetute il 5 e il 26 agosto.

Ai Campi Neri è stata rinvenuta la Tavola Clesiana, l’editto con il quale nel 46 d.C. l’imperatore Claudio conferì la cittadinanza romana alle popolazioni locali. Le ricerche degli archeologi hanno permesso di portare alla luce un tratto di una via sacra appartenente ad un eccezionale luogo di culto frequentato a scopo religioso a partire dalla metà del III millennio a.C. fino alla tarda romanità. Il sito ha restituito numerosi reperti, esposti al Museo Retico di Sanzeno.

Il programma completo delle iniziative Archeologia estate 2022 è scaricabile dal portale www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia

Pubblicità Pubblicità