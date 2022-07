Vandalizzato uno dei ciclobox dopo nemmeno 24 ore dall’inaugurazione

Uno dei nuovi ciclo-box dedicati alla sosta delle biciclette presentati proprio ieri dal comune di Trento con tanto di fotografia del Sindaco in bicicletta non è durato nemmeno 24 ore.

Per il ciclobox di via Ghiaie si è trattato di un vero battesimo col botto come si suol dire, che ricadrà ahimè sulle tasche dei contribuenti trentini. Colpite in questo caso le vetrine, andate in mille pezzi. «Forse questi signori non hanno capito che prima di fare qualcosa di nuovo bisogna sistemare la situzione sociale che risulta sempre più nel degrado e agire in maniera concreta. Non con i soliti slogan» – scrive sulla pagine del movimento Onda il consigliere comunale Andrea Maschio.

Le nuove strutture, in legno e vetro sono video sorvegliate quindi ci sono delle cocrete possibilità che i vandali possano essere rintracciati e denunciati per danneggiamento.

Reato però che è stato depenalizzato dal governo Renzi, quindi male che vada il vandalo subirà una sanzione.

I sette nuovi ciclo-box si vanno ad aggiungere ai tre già esistenti: quello alla stazione dei treni (200 posti, in servizio dal 2009), quello in via Saluga (38 posti, in servizio dal 2016) e all’area Zuffo (200 posti, in servizio dal 2019).

Le localizzazioni scelte per i nuovi ciclo-box sono i parcheggi di via Unterveger (Ferrovia Trento Malè, fermata Trento nord), via Canestrini, Piedicastello, Monte Baldo, Sanseverino, stazione Santa Chiara, via Bartali (Blm Group Arena).

Ieri sera è stato segnalato un altro episodio legato al degrado del capoluogo.

In una struttura da tempo abbandonata ubicata di fronte al Bren Center, dall’altra parte di Via Brennero i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con urgenza per un principio di incendio.

La struttura da anni viene usata come rifugio da senza tetto e clandestini stranieri. Era stata anche sgomberata, ma dopo poche settimane viene nuovamente occupata abusivamente.