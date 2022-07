Tiarno di Sopra: visita in Val di Ledro per l’Assessore Spinelli insieme al presidente di Trentino Sviluppo Anzelini

Pubblicità

Sopralluogo in Val di Ledro, e precisamente a Tiarno di Sopra, per l’assessore provinciale allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Achille Spinelli che, insieme al presidente di Trentino Sviluppo, Sergio Anzelini, e al responsabile location management Andrea Saggese, si è recato in visita ad una importante realtà produttiva trentina, la cooperativa Metallurgica ledrense.

Ad accogliere l’assessore vi erano il vicesindaco di Ledro Claudio Oliari, il presidente della cooperativa, Fabio Tiboni, che è anche direttore della Garda Wire srl, con lui altri referenti delle realtà produttive locali fra cui Loris Cellana della Alpi Legno, Viktor Silvestri della Silfer, Angelo Pellegrini e Patrick Ribaga di SintecHome e di Solidha.

“Questo gruppo di imprese ben radicate sul territorio ci ha illustrato alcuni progetti di riconfigurazione dell’organizzazione produttiva, che potrebbero consentire loro di ampliare gli spazi e di crescere, tenendo sempre il proprio asset centrato in Val di Ledro – ha commentato l’assessore Spinelli -.

Questa amministrazione provinciale si è contraddistinta fin da subito per attenzione al territorio, basti pensare alla recente operazione che ha riguardato l’ex stabilimento Bailo, dato in locazione, tramite Trentino Sviluppo, a una new.co che contribuirà alla crescita occupazionale nel Tesino.

La Provincia – ha concluso l’assessore – sostiene convintamente l’occupazione, gli investimenti, la riqualificazione degli insediamenti produttivi, soprattutto se situati nelle valli, in montagna e distanti dai centri principali“. Qui l’intervista all’assessore Achille Spinelli.

