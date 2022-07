Rubinetti a secco in orario notturno a Borgo d’Anaunia

Pubblicità

Il periodo di siccità e carenza idrica si fa sentire a Borgo d’Anaunia.

Il sindaco Daniele Graziadei ha infatti firmato un’ordinanza per la sospensione della fornitura di acqua potabile su tutti gli acquedotti comunali dalle ore 23 alle ore 6.

Le portate delle sorgenti sono in continuo calo e in alcuni abitati non è possibile mantenere l’equilibrio, nell’arco della giornata, fra portata in ingresso e in uscita nei serbatoi senza degli interventi di contenimento dei consumi.

È stata quindi ravvisata la necessità di limitare ulteriormente l’uso dell’acqua potabile, con un provvedimento di carattere generale, al fine di evitare inutili sprechi e garantire l’approvvigionamento diurno.

Per questo è stata emessa l’ordinanza che è entrata in vigore lunedì 18 luglio e vi rimarrà fino a revoca della stessa.

