Mario Draghi chiede il sostegno della sinistra per un governo politico

La replica di Mario Draghi è stata molto breve, non pià di 5 minuti. «Mi ero dimesso ma il grande sostegno da parte di molte persone mi ha convinto a tornare in aula per ridisegnare una nuova proposta di governo».

Il premier ha spiegato anche il perchè il governo ha deciso di non intervenire mai nei temi di origine parlamentare (cannabis, ius scholi ecc ecc ) per la sua natura di unità nazionale.

Ha ribadito rivolgendosi ai grillini che il reddito di cittadinanza è una cosa buona, ma quando funziona male, diventa un problema.

Sul superbonus 10%: «il guaio lo ha fatto chi lo ha inventato, ora dobbiamo tirare fuori dal pantano le centinaia di imprese penalizzate».Alla fine ha chiesto il voto di fiducia sulla mozione di Casini (quota PD). Questo significa che se il governo rimarrà in carica diventerà politico con la svolta a sinistra.

Draghi ha smentito se stesso ed ora chiede di rimanere anche se sostenuto solo da una parte politica. Ora i capigruppo di partito di riuniranno per decidere come votare.

Vicino al premier il ministro Di Maio corrucciato e molto contrariato rispetto a stamane dove era apparso spavaldo e sorridente.

