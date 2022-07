Il Teatro Capovolto accoglie l’ultimo tour dei Sons Of Kemet

Pubblicità

Appuntamento assolutamente imperdibile quello proposto dal Teatro Capovolto del Centro Servizi Culturali S. Chiara.

Dopo l’annullamento del tour lo scorso anno per l’emergenza pandemica, i SONS OF KEMET rinnovano l’appuntamento col pubblico di Trento e sabato 23 luglio saranno finalmente live in Piazza Cesare Battisti.

Un concerto da non perdere per nessun motivo, visto che potrebbe essere una delle ultime occasioni per vedere dal vivo la super band londinese, che recentemente ha annunciato lo scioglimento al termine del tour europeo di questa estate.

Black to the future! non è solo il titolo del formidabile quarto album dei Sons of Kemet, ma rappresenta una sintesi perfetta dell’approccio alla musica di questa super band londinese, vincitrice del Mobo Award 2021 come “BEST JAZZ ACT”.

Il riconoscimento evidenzia la forza delle loro esibizioni live, come è lecito aspettarsi da una band guidata dal sassofonista Shabaka Hutchings, leader di altre premiate formazioni come Shabaka & The Ancestors e The Comet is Coming (già acclamati a Trento).

Accanto al sax di King Shabaka, la formula musicale di Sons of Kemet aggiunge la tuba di Theon Cross e ben due percussionisti, Edward Wakili-Hick e Tom Skinner. In primo piano resta sempre il recupero di tematiche e simbologie ancestrali afrofuturiste, calate nella realtà contemporanea militante di esperienze come Black Lives matter, e proiettate nel futuro con una musica fresca e ricca di colore, passione e vitalità.

BLACK TO FUTURE (Impulse! Records 2021)

Musicalmente, Black To The Future è un lavoro dal respiro molto più ampio rispetto ai precedenti dischi di Sons of Kemet. Il gruppo – King Shabaka (sax), Theon Cross (tuba), Edward Wakili-Hick (percussioni), Tom Skinner (percussioni) – è affiancato da ospiti come il sassofonista britannico Steve Williamson, il cantante di Chicago Angel Bat Dawid, il poeta americano Moor Mother, il leggendario MC grime britannico D Double E, l’artista e rapper britannico Kojey Radical e tanti altri ancora.

Questo album inizia e finisce con potenti dichiarazioni liriche e musicali di rabbia e frustrazione, espresse sulla scia della morte di George Floyd e delle successive proteste del BLM. L’album scorre dall’inizio e alla fine verso viaggi sempre più profondi e interiori, cercando cosmologie dimenticate e cercando “nuove vie dell’esistenza”.

“Black to the Future è un poema sonoro di invocazione del potere, del ricordo e della guarigione. Raffigura un movimento, quello della ridefinizione e riaffermazione di cosa significa lottare per il “black power. – afferma Shabaka Hutchings – Il significato non è universale e il contesto culturale dell’ascoltatore ne modellerà la comprensione”, – continua- eppure, alla fine, il messaggio generale rimane lo stesso: affinché l’umanità possa progredire dobbiamo comprendere cosa significa essere Black to the Future“.

Prossimi appuntamenti

La musica del Teatro Capovolto ritorna ad agosto, giovedì 4, ospitando le sonorità jazz e folk della compositrice e cantante pakistana AROOJ AFTAB, vincitrice di due Grammy Award 2022.

Info e biglietti

Biglietti disponibili al costo di 15 euro, acquistabili presso la biglietteria del Teatro Sociale (mar-sab; 10-13, 15-19) e del Teatro Auditorium (mar-sab; 15-19), e online su www.boxol.it/centrosantachiara