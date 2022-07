Il governo dei «Migliori» al capolinea. Grillini e centro destra staccano la spina

Pubblicità

Per il governo «dei Migliori» sono arrivati i titoli di coda dopo delle settimane convulse e in certi momenti tragicomici con la crisi aperta dal movimento cinque stelle.

La giornata di oggi è stata altalenante e piena di colpi di scena che potrebbero comunque non essere ancora finiti.

Le cose sono cominciate a precipitare dopo la breve replica di Draghi e l’invito al Senato di votare la risoluzione presentata da Pierferdinando Casini (quota PD) per salvare il governo, non più di unità nazionale ma politico e spostato a sinistra. Il centro destra ha subito reagito.

Il capogruppo di Forza Italia Anna Maria Bernini nel suo intervento ha annunciato che Forza Italia non parteciperà al voto sulla risoluzione Casini.

Poco prima una nota di Forza Italia aveva spiegato che “Il presidente Silvio Berlusconi questa mattina aveva comunicato personalmente al Capo dello Stato Sergio Mattarella e al presidente del Consiglio Mario Draghi la disponibilità del centrodestra di governo a sostenere la nascita di un esecutivo da lui guidato e fondato sul ‘nuovo patto’ che proprio Mario Draghi ha proposto in Parlamento. La nostra disponibilità è stata confermata e ufficializzata nella proposta di risoluzione presentata dal centrodestra di governo in senato”. Poi però le cose sono precipitate perchè il premier ha chiesto di votare la risoluzione della sinistra e anche in virtù delle parole pronunciate dalla portavoce del M5S, Castellone.

La capogruppo del Movimento cinquestelle al Senato, Mariolina Castellone, ha infatti annunciato in aula che il suo partito non parteciperà al voto sulla risoluzione Casini: “Togliamo il disturbo, non prenderemo parte al voto, ma ci saremo sempre quando si tratterà di votare provvedimenti utili. Abbiamo letto gli appelli affinché il governo vada avanti e ci meraviglia che questo governo in un momento così drammatico abbia messo in discussione l’andare avanti”.

Il rischio che si correva con l’uscita dall’aula di Forza Italia, Lega e M5S era la mancanza del numero legale. Mancando il numero legale in aula, da regolamento si sarebbe aggiornata la convocazione per un’altra votazione.

I grillini all’ultimo momento hanno deciso di non uscire dall’aula ma votare contro la fiducia. Alla fine il Senato conferma la fiducia al governo approvando la risoluzione sulle comunicazioni del presidente del Consiglio presentata da Pier Ferdinando Casini con 95 voti a favore e 38 contrari.

I senatori di M5S, Lega e Fi non votano: i pentastellati si dichiarano “presenti non votanti”. I senatori presenti in Aula sono stati 192, 133 i votanti e la maggioranza 67. La fiducia arriva nel caos ma ormai il governo è al capolinea.

Una volta acquisito il risultato del Senato, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è stato visto uscire da Palazzo Chigi. In molti si attendevano che stesse per recarsi al Colle per conferire con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ma fonti del Quirinale fanno sapere che non è previsto per questa sera l’incontro tra Draghi e Mattarella.

Probabilmente bisognerà aspettare che si concluda l’iter parlamentare, infatti il presidente Draghi ha manifestato la volontà di presenziare alle attività della Camera previste per domani dalle 9.

Con molta probabilità, però, la presenza di Draghi alla Camera alle 9 sarà solo formale: il tempo necessario per annunciare la decisione di andare a dimettersi al Quirinale dal presidente Mattarella. Salvini in serata ha radunato i vertici della lega invitandoli a cominciare subito la campagna elettorale.