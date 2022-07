Episodi disordine urbano: riunito oggi il cmitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Pubblicità

Il Commissario del Governo per la provincia di Trento, Prefetto Gianfranco Bernabei, ha presieduto stamani una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato, su richiesta del Sindaco di Trento, per un esame approfondito della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica in questo capoluogo, con riguardo anche agli episodi verificatisi nel corso dell’ultimo fine settimana.

Erano presenti, i vertici delle Forze di Polizia territoriali, il Sindaco ed il Vicecomandante della Polizia Locale del capoluogo ed il rappresentante della Provincia Autonoma di Trento. In quella sede, preso atto di quanto illustrato dai rappresentanti delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale, è emerso che, al momento, dal punto di vista della sicurezza pubblica non si rilevano specifici elementi di criticità, quanto piuttosto occasionali e circoscritti episodi riconducibili prevalentemente al fenomeno del disordine urbano, in relazione ai quali, comunque, è stata confermata, per quanto di competenza, la consueta attenzione e la volontà di garantire la massima tutela della cittadinanza.

Per quanto riguarda, più nel dettaglio, le fenomenologie criminose rilevate (generalmente ricollegabili allo spaccio di sostanze stupefacenti), i presenti, in adesione ad una specifica richiesta del Prefetto, hanno concordato lo svolgimento di mirati ed articolati servizi interforze di prevenzione e controllo del territorio, con particolare riferimento a quelle zone del capoluogo maggiormente interessate dalla presenza di soggetti dediti a tali fattispecie di reato.

