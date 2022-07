Crisi di Governo, Draghi al Senato: “L’unica strada per restare insieme è ricostruire il nostro patto”. Un discorso che non piace a tutti

Pubblicità

“Giovedì scorso ho rassegnato le mie dimissioni, questa decisione è seguita al venir meno della maggioranza di unità nazionale L’Italia è forte quando sa essere unita. Ha bisogno di un governo capace di muoversi con efficacia e tempestività”. Comincia con queste parole il discorso di Draghi al Senato che si preannuncia piuttosto duro e in alcuni casi accusatorio. “Non votare la fiducia è un gesto politico chiaro, non è possibile ignorarlo“, dice riferendosi alle ultime scelta del Movimento 5 stelle. “Purtroppo, con il passare dei mesi, a questa domanda di coesione che arrivava dai cittadini le forze politiche hanno opposto un crescente desiderio di distinguo e divisione“: ha detto.

Insomma, è piuttosto evidente come questa sia destinata a diventare la giornata più importante per il futuro del Governo e dell’Italia. Draghi inizia quindi al Senato, con discorso pieno di messaggi chiari e diretti in primis ai Cinque Stelle riguardo il salario minimo e il reddito di cittadinanza, ma anche al centro destra su questioni come, tassisti e concessioni balneari.

In meno di un’ora il premier dimissionario ha chiarito tutte le motivazioni che lo hanno portato ad una decisione “tanto sofferta quanto dovuta”.

Al contrario, ai partiti che fino ad ora lo hanno sostenuto offre un’ultima possibilità: “L’unica strada se vogliamo restare ancora assieme, è ricostruire daccapo questo patto, con coraggio altruismo, credibilità”.

Alla fine del discorso, dopo aver elencato i programmi portati a termine e il lungo elenco di quelle ancora da fare, si alzano gli applausi da tutta l’aula, in particolare da PD e Italia Viva. Fredda invece la risposta della Lega, di Fratelli d’Italia e di una parte dei Cinque stelle che non si uniscono all’applauso. La prima ad attaccare è la Meloni che avvisa: “Il premier arriva in Parlamento e pretende pieni poteri. Non esiste. Elezioni subito”.

