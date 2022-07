Arteballetto al Castello del Buonconsiglio, tre appuntamenti di danza nel maniero

Pubblicità

Domenica 24 luglio le magnifiche sale del Magno Palazzo affrescate da Dosso Dossi, Marcello Fogolino e Gerolamo Romanino saranno la cornice per uno spettacolo di danza site-specific itinerante proposto dalla compagnia Arteballetto, una tra le poche realtà italiane di spicco del panorama coreutico internazionale. Tre gli appuntamenti al Castello del Buonconsiglio di Trento alle 18.30, 20.00 e 21.30.

La compagnia Arteballetto metterà in scena la nuova creazione dal titolo “Stanze \Rooms”, performance dove sei danzatori e un musicista con le coreografie di Diego Tortelli dialogheranno con il maniero esibendosi per il pubblico. La performance si svolgerà alle ore 18.30 e verrà replicata anche alle ore 20 e alle ore 21.30. Il percorso itinerante avrà una durata di circa trenta minuti a replica.

“Stanze \ Rooms” è una performance “site-specific” itinerante, disegnata su misura per luoghi speciali delle città che ospitano il progetto. Il coreografo si è fatto guidare dai colori e dalle figure affrescate nel Cinquecento dai pittori che decorarono il castello per creare uno spettacolo unico. Gli spettatori entreranno in questo modo in un’emozionante relazione ravvicinata con i performer e vivranno in maniera speciale luoghi generalmente non dedicati allo spettacolo dal vivo.

Le coreografie e il concept del progetto sono firmate da Diego Tortelli, con le musiche e il violoncello di Daniela Savoldi, ed è prodotto da Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto.

“Stanze\Rooms” è un evento inserito all’interno della rassegna “Dicastelincastello”, organizzata nei castelli provinciali dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara in collaborazione con il Servizio Attività Culturali, il Coordinamento Teatrale Trentino e il Castello del Buonconsiglio.

Info e biglietti – Biglietti disponibili al costo di 10 euro, acquistabili online su www.boxol.it/centrosantachiara . Per maggiori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it