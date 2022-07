Tragedia sul Monte Peller: muore un giovane di Cles

Pubblicità

Pubblicità



Tragico incidente sul Monte Peller, dove un giovane di Cles, Daniele Martinelli di 23 anni ha perso la vita.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 19 luglio intorno alle 13.50. Il ragazzo era uscito ancora in mattinata per un’escursione in solitaria.

Immediatamente sono partite le ricerche, con il Soccorso Alpino, i Corpi dei Vigili del Fuoco volontari di Tassullo, Tuenno, Nanno e Cles, oltre all’ispettore distrettuale, impegnati nelle operazioni di ricerca.

Pubblicità Pubblicità

È stato anche allertato l’elicottero per sorvolare la zona.

Le ricerche si sono concluse intorno alle 15.30, quando il suo corpo senza vita è stato rinvenuto circa 150 metri più a valle del sentiero tra la cima del monte Peller e la via ferrata che sale dal rifugio Peller, a una quota di circa 2.100 m.s.l.m..

Fatali per lui le ferite riportate dopo essere precipitato in un canale dalla cresta. I familiari avevano denunciato il mancato rientro del ragazzo, atteso a casa per pranzo al termine di un’escursione programmata in solitaria verso la cima del monte Peller.

Pubblicità Pubblicità



Mentre la vettura dell’escursionista veniva ritrovata a Malga Tassulla, il Tecnico di Centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale, ha inviato sul posto gli operatori della Stazione Valle di Non e della Stazione Valle di Sole per perlustrare i sentieri sui due diversi versanti.

Mentre venivano allertati anche il Gruppo tecnico di Ricerca, le Unità Cinofile, i Vigili del Fuoco e l’elicottero della Guardia di Finanza, dotato di un sistema di ricerca IMSI-Catcher, per effettuare un sorvolo sull’area, il corpo senza vita di Daniele Martinelli, (nella foto) studente universitario, è stato ritrovato da una squadra di terra.

Purtroppo per il giovane non c’era ormai nulla da fare. Dopo la constatazione del decesso da parte del medico e il nullaosta delle autorità, la salma è stata recuperata dall’elicottero di Trentino Emergenza e trasferita alla camera mortuaria dell’ospedale di Cles.