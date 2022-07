Stava,19 Luglio 1985: una tragedia dimenticata da molti a 37 anni di distanza, sarà così anche per la Marmolada?

Pubblicità

Egregio direttore,

esattamente trentasette anni fa, per l’esattezza il 19 luglio 1985 alle ore 12:22 e 55 secondi 268 persone in una mattina d’estate nel nostro Trentino trovarono la morte travolte dal fango del crollo del bacino di decantazione della miniera di Prestavel.

La colata di fango e detriti causo la distruzione completa di 3 alberghi, 53 case d’abitazione civile, 8 ponti e 6 capannoni. Uno strato di fango tra i 20 e 40 centimetri ricoprì un’area di 435.000 metri quadrati per una lunghezza di 4,2 chilometri.

Dai bacini di decantazione della miniera fuoriuscirono 180 mila metri cubi di materiale ai quali si aggiungeremo altri 40 – 50 mila metri cubi provenienti dai processi erosivi, dalla distruzione degli edifici e dallo sradicamento di centinaia di alberi.

Fu una delle catastrofi industriali più gravi mai accadute in Italia.

Oggi di quanto successo si ricorda poco, i libri di storia non ne parlano, nelle scuole trentine questa triste pagina non si racconta e chi la vissuta (giusto o sbagliato non entro nel merito) preferisce non parlarne in quanto il dolore è ancora vivo per un disastro che si poteva evitare.

Un’attività importante la fa sicuramente la fondazione Stava 1985 ma mantenere viva e attiva la memoria su quanto è accaduto perché non si ripeta è un esercizio collettivo che va insegnato alle nuove generazioni per stimolare la responsabilità in ognuno di noi.

In questi giorni la memoria non può che andare a quanto accaduta sulla Regina delle Dolomiti, la Marmolada, un’altra tragedia che tra qualche anno sarà dimenticata?

Sunil Pellanda – Borgo Valsugana

