Sondaggio Mentana: Fratelli d’Italia mai così in alto. La lega perde uno 0,5%

“Fratelli d’Italia con il vento in poppa raggiunge il suo massimo storico“. Come ogni lunedì anche quello di ieri, del 18 luglio, si chiude con il sondaggio di Swg realizzato per il tg di La7 condotto da Enrico Mentana.

E come ogni lunedì ad avere la meglio è Giorgia Meloni. Il suo partito infatti cresce del +0,3 per cento rispetto alla scorsa settimana toccando il 23,8. Segue il Partito democratico che segna un +0,4 per cento fermandosi però a distanza della Meloni: al 22,1. Terzo posto per la Lega di Matteo Salvini che perde il -0,5 e scivola al 14 per cento. La lega potrebbe aver pagato il voto di fiducia dato al governo Draghi.

Brutte notizie anche per il Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Le due forze politiche si lasciano alle spalle rispettivamente un -0,3 (11,2) e un -0,4 per cento (7,4). Infine ecco che si piazza, tra “i grandi”, Azione +Europa. Quest’ultima passa dal 5,1 per cento dell’11 luglio al 4,9 del 18.

Per la Meloni sono giornate importantissime. I consensi crescono sempre più, tanto che è lei il presidente del Consiglio che gli italiani – stando a un altro sondaggio – vorrebbero. Mario Draghi dunque si piazza solo dietro.

Ed è proprio in questi giorni di crisi di governo che la leader di FdI insiste sul ritorno al voto il prima possibile. Nella serata di ieri, dopo una lunga riunione dei vertici del carroccio, molti esponenti hanno cominciato a parlare di voto anticipato. Due le date possibili: il 25 settembre oppure il 2 di ottobre.

Se si votasse oggi, in base al consenso di questo sondaggio, il centro destra raggiungerebbe la maggioranza assoluta con il 45,2%. Ipotizzando il famoso campo largo, cosa che sarà altamente improbabile che avvenga, la sinistra col PD, Azione + Europa e grillini raggiungerebbe al massimo il 38%. Ma questa ipotesi è irrealizzabile ad oggi.