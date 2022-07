Sanzioni Russia, Putin ammette: “colossali difficoltà” nel settore tecnologico

Pubblicità

Pubblicità



“La Russia sta affrontando una colossale quantità di difficoltà per via delle sanzioni che stanno chiudendo del tutto a Mosca l’accesso ai prodotti ad alta tecnologia”. Questa è la confessione del Presidente russo, Putin. Esattamente come previsto dai leader europei che vedevano nell’estate il periodo in cui le sanzioni avrebbero cominciato a fare effetto.

“Vogliono frenare il nostro sviluppo, rimandarci indietro di dieci anni ma non ce la faranno perché noi cercheremo nuove soluzioni con aziende russe innovative”. Putin cerca così di trovare una soluzione, ma il dipartimento di Stato americano parla di esportazioni di chip verso la Russia collassate del 90%.

Una situazione, che nonostante l’ottimismo di Putin, sembra non dare molte speranze al Cremlino. Dopo l’offensiva in Ucraina, infatti, giganti della tecnologia come Google, Apple e Microsoft hanno abbandonato o sospeso una parte delle operazioni nel Paese, lasciando così imprese e consumatori senza una reale alternativa dal punto di vista tecnologico. La situazione non sembra spaventare Putin che vede in questa difficoltà in una sfida nel cerare al più presto nuove soluzioni.