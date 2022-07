Paura ieri sera per una fuga di gas a Gardolo

Pubblicità

Paura ieri sera in via Soprassasso a Gardolo per una fuga di gas. L’allarme, lanciato dal residente di un condominio ubicato di fronte alla Moschea, ha fatto confluire sul posto in forze i vigili del fuoco permanenti di Trento insieme ai Carabinieri.

Sono state subito evacuate tutte le famiglie presenti all’interno della struttura. Dopo un’accurata ispezione tutto per fortuna si è risolto con un nulla di fatto e dopo circa un’ora tutti hanno fatto rientro presso le proprie abitazioni.