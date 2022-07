Nuovo scempio degli anarchici in centro storico

Pubblicità

Al peggio a quanto pare non c’è più fine. Non bastavano le risse e i danneggiamenti ai camion della Rai, oppure il lancio dei fumogeni che hanno incendiato una macchina.

Il centro storico viene nuovamente ferito dalle scritte degli anarchici e dei centri sociali che dopo la condanna a 28 anni di carcere del «compagno» Juan Antonio Sorroche “Colpevole di attentato a fini terroristici ed eversivi e di fabbricazione e porto di ordigni esplosivi”, si scatenano insozzando i muri con delle scritte eversive.

Il 45enne anarchico spagnolo residente a Rovereto è stato ritenuto responsabile di aver collocato, nell’agosto del 2018, due ordigni esplosivi al K3, sede della Lega di Villorba, nel trevigiano. Solo per un miracolo si era evitata una strage.

Le scritte sono apparse l’indomani della condanna del pericoloso terrorista in Vicolo delle Orsoline, in piazzatte 2 settembre 1943 e sui vetri della ex Sede della Banca in Piazza Santa Maria Maggiore. Tanto per cambiare uno degli obiettivi dopo lo Stato è la Lega che è parte lesa nel merito dei fatti successi a Villorba. Nel 2020 a Trento sono stati eseguiti 75 interventi per cancellare le scritte dei vandali. Il comune di Trento inoltre ha quantificato intorno ai 50 mila euro il costo per la pulizia delle scritte sui muri di Trento.

Soldi che naturalmente, per colpa di pochi imbecilli, pagheranno i molti contribuenti trentini. I residenti costretti a vedere questo scempio si chiedono: le telecamere funzionano? Vengono controllate?

