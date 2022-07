Marmolada: si va verso la fine della stagione?

Pubblicità

La stagione in Marmolada è a rischio: dopo il distaccamento dello scorso 3 luglio – e dopo settimane di controlli – si è ampliato uno dei crepacci del ghiacciaio. QUI link video

Dalle prime rilevazioni aeree si stima che questo crepaccio abbia ora una larghezza di circa 200 metri per un spessore tra i 25 ed i 35 metri. Qui il video

Torna quindi l’incubo di nuovi crolli. La situazione instabile di quella parte di ghiacciaio sta creando notevoli interrogativi e la protezione Civile sta valutando se chiudere (in via precauzionale) o meno anche la zona di Passo Fedaia in aggiunta alle zone già off limits.

Il problema è che i ghiacciai si muovono, l’acqua c’è sempre, i boati sono parte della struttura stessa dei ghiacciai. Tuttavia, in Marmolada la situazione è anormale e il caldo di questa estate non sta certamente aiutando a stabilizzare la situazione, anzi.

Domenica i gradi erano 16 e l’acqua scorreva copiosamente: al momento si possono solo fare controlli, ma di certo tutto questo insieme rende difficile la riapertura della zona.

