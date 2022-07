Dalla preistoria ai giorni nostri, l’incredibile viaggio nel territorio di Grigno

Pubblicità

Dieci incontri e dieci professioni, un ciclo di appuntamenti quindicinali del sabato mattina da giugno a ottobre 2022, organizzati dall’Associazione Selva Green con l’obiettivo di contaminare giovani e concittadini attraverso l’arte e la professionalità di esperti locali, per stimolare l’imprenditorialità e favorire lo sviluppo del territorio di Grigno e dintorni.

Dopo aver interessato il pubblico con il mondo delle erbe spontanee e delle api, il tema scelto per il terzo appuntamento del 16 luglio 2022 dal titolo “Conoscere il territorio” ha coinvolto un team di studiosi in Scienze Forestali, Agro-metereologia, Storia e Geologia.

Nel 1990 il territorio di Grigno è stato testimone dell’importante scoperta del Riparo Dalmeri situato nella piana della Marcèsina a quota 1.240 m.s.l.m. ad opera del Museo Tridentino di Scienze Naturali (ora Muse).

Dieci anni di ricerche hanno fornito una serie di dati per ricostruire l’ambiente e le modalità di sfruttamento del territorio montano da parte dei cacciatori paleolitici alla fine dei tempi glaciali.

Le numerose pietre dipinte con l’ocra ritrovate nel riparo sotto la roccia ci portano a riflettere sulla dimensione dello sciamanismo nella storia dell’uomo, il primo abitante del territorio di Grigno conosceva bene il territorio e si prodigava a dare consigli ai frequentatori dell’Altopiano.

Tra estate e autunno era periodo di caccia ai caprioli, cervi, camosci, ma anche orsi, tassi e uccelli, oltre alla pesca e raccolta di frutti selvatici. La preda più ambita? Lo stambecco, a cui appartiene circa il 90 per cento dei resti faunistici rinvenuti.

Stefano Marighetti, presidente dell’Associazione Selva Green e geologo di professione, ci accompagna in un viaggio affascinante alla ricerca dell’acqua nel territorio della Valsugana orientale; osserviamo sul lato nord il colore scuro delle rocce di granito del Lagorai (impermeabili) e la presenza di tanta acqua, laghi, ruscelli e torrenti.

Lo stesso torrente Grigno nasce ai piedi di Cima d’Asta e sfocia nel Brenta, scorrendo a fianco del Trincerone – la lunga trincea costruita durante la Grande Guerra che taglia i due versanti della Valsugana.

Le rocce del Lagorai si differenziano da quelle più permeabili e friabili dell’Altopiano della Marcésina sul versante opposto.

Qui l’acqua piovana si infiltra dalla sommità delle montagne e scorre attraverso meravigliose grotte naturali (del Calgeron) fino a riaffiorare nelle surgive di fondovalle. Il viaggio dell’acqua dall’altopiano della Marcésina fino al biotopo del Fontanazzo dura circa quattro giorni.

“Le acque raccontano storie di mondi sotterranei” è il titolo della ricerca sulla storia dell’Altopiano di Asiago e delle grotte a nord-est (Trentino-Veneto) presentata al Muse il 27/11/2021 da Stefano Marighetti – gruppo grotte Selva.

L’acqua è l’elemento principale di ogni essere vivente, con funzione di igienizzazione contribuisce a prevenire malattie e assicura una migliore qualità di vita. E’ utilizzata in varie attività umane, dall’agricoltura all’industria e produzione di energia.

In Italia il consumo medio pro capite di acqua potabile è di 215 litri, utilizzata anche per usi non necessari. Ma sulla Terra un miliardo e 400.000 persone non hanno accesso all’acqua potabile.

Il geologo evidenzia che tutta la composizione del suolo riflette ciò che è a monte, se i ghiacciai si ritirano o sono intervenute alluvioni e frane.

La civiltà è nata sui conoidi a ventaglio con debole inclinazione per difendersi dalle alluvioni. Abitare un territorio deve essere fatto con coscienza, perché è sempre presente un rischio idrogeologico.

Oltre ai segni dell’abitare e delle vie d’acqua, di terra e le grotte, osserviamo i terrazzamenti, i campi alluvionali, boschi e pascoli.

Moderatore e conduttore del dialogo Graziano Martello, laureato in Scienze Forestali si occupa di pianificazione e gestione territoriale.

Cos’è il territorio?

Secondo Mario Cerato (laureato in Scienze Forestali, ora in pensione) è cambiata la situazione che definisce un luogo. Un tempo con paesaggio si intendeva la veduta, il panorama, privilegiando l’aspetto estetico. E’ più esatto parlare di un insieme di caratteristiche, la visuale più l’uso del territorio modellato negli anni dall’attività umana.

A fine ‘700 in val di Genova sono stati effettuati grandi tagli di bosco, visibili solo con occhio tecnico, ma oggi il turista vede un paesaggio montano ancora integro e rigoglioso, i boschi attuali sono rinati su quelli sfruttati.

Tornando al territorio di Grigno, durante il periodo dell’Impero austro-ungarico fino alla prima guerra mondiale, questa comunità era favorita rispetto ad altre località grazie alla sua collocazione geografica ai confini con la repubblica veneta.

Almeno a partire dalla seconda metà del XVI secolo Grigno era diventata sede del dazio tirolese per i legnami che fluitavano dal Primiero. Il territorio era caratterizzato da inondazioni causate dal fiume Brenta e torrente Grigno, mentre la pianura carente di legna e acqua ha sempre sfruttato la montagna per le sue attività.

E’ un territorio molto esteso che comprende anche la piana della Marcésina, lo stesso Mario Rigoni Stern ammetteva: “Marcésina e Vezzena, ci avete portato via due bei pezzi dell’altopiano!”

Lo storico Franco Gioppi (nel 2019 ha pubblicato un libro sulle vicende agricole in Valsugana) prende spunto dallo stemma di Grigno; la croce rossa ricorda le lotte e il sangue sparso dagli avi per la conquista della montagna, gli undici colli rappresentano le malghe che un tempo attribuivano indipendenza economica alla comunità.

Dal punto di vista storico una data va ricordata: dal 1412 la Valsugana transita nella Casa d’Austria insieme a Telvana, Castellalto e Ivano (feudatario dei conti del Tirolo), mentre si affievoliscono i rapporti con il Principe Vescovo di Trento.

Fondamentali sono le fonti scritte tra cui la prima Carta di Regola di Grigno del 1592 e la sentenza Roveretana che mise fine alla contesa contro i vicentini, determinando l’assegnazione definitiva del territorio di Passo Vezzena al comune di Levico.

Tra le tipologie di colture primeggiava la viticoltura, gelsi, foraggi e tabacco, successivamente si importano le patate, i fagioli del feltrino e mais.

L’agro-metereologo Gianbattista Toller (ora in pensione) collega la conformazione della Valsugana al clima; la catena delle Alpi da est a ovest fa da barriera alla circolazione delle masse d’aria in val d’Adige e Valsugana.

Durante il riscaldamento diurno le brezze salgono verso l’alto, in Valsugana i venti sono meno forti, perché disposta trasversalmente rispetto all’asse dell’Adige. Inoltre è un territorio più umido, maggiormente in inverno (fenomeno della galaverna a Selva di Grigno).

Ma secondo l’esperto la località più fredda non è nel territorio di Grigno, bensì alla Vedova di Levico Terme.

I fattori che determinano il clima sono tre: esposizione, altitudine ed ombreggiamento.

In futuro il territorio delle Alpi diventerà sempre più caldo, è come se la montagna sprofondasse di 200 metri. Infatti la produzione di vino rosso è pressoché simile nel territorio della Valsugana, Trento e Cles. Oltre alla viticoltura è sviluppata la frutticoltura e zootecnia.

L’agronomo Claudio Baldessari afferma che con il cambiamento del clima occorre rivoluzionare le colture per raggiungere il banco di vendita.

Introduce un’interessante analisi delle differenze tra i Veneti (hanno il mercato nelle vene e sono capaci di creare belle attività imprenditoriali), l’Alto Adige che nei due settori trainanti viticoltura e produzione di mele sono più avvantaggiati perché lavorano su doppia/tripla lingua oltre ad avere maggiore intraprendenza imprenditoriale.

Il Trentino è più legato alla cooperazione, alla storia e ai retaggi del passato, anche se ci sono segni di risveglio nella comunità, come il distretto biologico della viticoltura a Trento (Lunelli).

Il ritardo nell’organizzazione però è anche un bene, esistono dei modelli ormai superati anche in campo turistico. Oggi bisogna fare i conti con nuove variabili come il consumo del suolo, i cambiamenti del clima, l’andamento dell’economia, che spingono ad una riconversione agricola. A volte i boschi sono troppo estesi e scarseggiano le zone pianeggianti.

Interviene Mario Cerato che negli ultimi anni si sta occupando di ricerca storica: in val di Non è stato costituito il Consorzio Melinda, mentre in Valsugana manca una mentalità consorziale, sono due mondi diversi anche dal punto di vista culturale.

La cultura della foresta è fatta in modo che per cambiarla ci vogliono decenni, così vale per lo sviluppo turistico eccessivo degli anni ‘70/’80 (piste da sci, lottizzazioni) che ora va riconsiderato. In val di Non gli anziani inizialmente non erano favorevoli alla produzione di mele bio.

C’è un modello in campo agricolo da adottare per il futuro?

Gianbattista Toller sostiene che non si può tornare indietro, una via è quella del biologico, ma il mondo è cambiato (macchine, energia) e molti contadini hanno abbandonato la terra per lavori più remunerativi.

Occorre abbinare l’agricoltura con l’attività turistica, prendendo a modello la tradizione del turismo altoatesino, che in verità parte da una diversa situazione fondiaria, il maso chiuso e gli incentivi provinciali per far vivere i masi anche in alta quota.

Alcuni esempi virtuosi fanno pensare ad un rinascimento in agricoltura anche in Valsugana, le cantine Cenci, Terre del Lagorai e di Levico.

Conclude l’interessante incontro il Sindaco di Grigno Voltolini Claudio, riguardo al tema dell’acqua segnala in località Serafini la spina della fontana con maniglia aperta.

E’ importante fare informazione su questa risorsa preziosa per acquisire maggiore sensibilità etico-sociale e prevenire lo spreco d’acqua. In altre fontane a getto continuo si potrebbe inserire una pulsantiera.

Da parte del pubblico c’è chi ritiene che l’acqua si usa e non si consuma, inoltre lasciarla scorrere mantiene le tubature pulite. Noi siamo fatti di acqua e dobbiamo averne a disposizione.

L’artigiano Renato Gonzo (titolare della bottega Cuoio Vivo) fa notare che sui terrazzamenti alle pendici di Grigno ai tempi di Maria Teresa d’Austria era coltivata uva bianca pregiata. La vernaccia, vino da tavola molto richiesto da Casa d’Austria. Come ripristinare questi antichi vigneti?

Mario Cerato sostiene che affinché un progetto possa essere preso in considerazione e ottenere finanziamenti, occorre predisporre una ricerca storica e avere un obiettivo ben definito condiviso dal territorio. Cita a tal proposito due realtà positive come il Parco agricolo del Basso Sarca e il ripristino dei vigneti in val di Cembra.

Altre due iniziative degne di nota: La spesa negli orti (da luglio a settembre), con la possibilità di raccogliere e portare a casa i prodotti coltivati nel territorio locale, come da locandina.

All’interno della rassegna Levico incontra gli autori, venerdì 29 luglio ore 18.00 sarà presentato il romanzo di storia locale di Mario Cerato dal titolo “Il destino di Jacopo”.

Il ricavato della vendita del libro andrà a favore di Medici con l’Africa (CUAMM).