Covid, in arrivo nuove regole per la quarantena: isolamento ridotto e Ffp2 per asintomatici

Se il picco di contagi della nuova ondata estiva sembra essere arrivato, il Centro europeo per il controllo delle malattie lancia l’allarme: “I tassi di notifica dei nuovi casi sono destinati ad aumentare”. La quarta dose in Italia infatti non sembra decollare e l’obiettivo delle 100mila dosi al girono appare piuttosto lontano.

Ad oggi, dopo un tampone positivo è necessario trascorrere un minimo di sette giorni prima di tornare in libertà, con un test negativo. Il problema è che con la nuova ondata, sono in aumento i casi di persone che hanno sintomi da covid anche se il test risulta negativo. Secondo l’Ordine dei Medici questo avviene perché con la nuova variante si risulta positivi solo dopo la comparsa dei sintomi, ovvero dopo circa una settimana.

Il cambio delle regole per la quarantena servirà a gestire anche questo problema e probabilmente chi non avrà più sintomi da 48 ore e risulta negativo sarà libero.

Non solo, ma la nuova circolare in arrivo dovrebbe ridurre il tempo di isolamento da 21 a 15 giorni per i postivi che si negativizzano pur non avendo sintomi.

Infine, con l’arrivo della stagione autunnale, le Regioni e tecnici del Ministero della Salute stanno studiando un piano che potrebbe contenere lo stop totale della quarantena per gli asintomatici, chiedendo loro di indossare le Ffp2 nei locali al chiuso e all’aperto soprattutto in caso di contatti ravvicinati.