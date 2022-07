“Api bene comune”: a Sfruz doppio appuntamento da non perdere

Pubblicità

Pubblicità



“Comuni amici delle api” è un’iniziativa che si rivolge specificatamente agli enti locali con lo scopo di promuovere una loro partecipazione attiva nella tutela dell’ambiente e nella riqualificazione dei territori, attraverso la protezione delle api e la valorizzazione dell’apicoltura, a partire dal ruolo strategico di motore politico e di coordinamento che i Comuni hanno per la promozione di uno sviluppo locale sostenibile.

Ormai più di un anno fa il Comune di Sfruz ha deciso di aderire a questa importante iniziativa, ponendosi una domanda fondamentale: cosa possono fare gli enti locali, in concreto, per la salvaguardia dell’apicoltura?

Per provare a rispondere al quesito, dal confronto con la Pro Loco di Sfruz e con l’importante collaborazione del Mulino Museo dell’Ape di Croviana, è nata l’idea di realizzare due eventi con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza delle api e sulla bontà del miele.

Pubblicità Pubblicità

Si inizierà dopodomani, giovedì 21 luglio alle 21, con la proiezione, nella sala Livio Biasi (municipio Sfruz), del film “Un mondo in pericolo”: un appassionante viaggio cinematografico nel microcosmo delle api, importanti risorse economiche della natura e insetti sociali fondamentali per l’intero ecosistema, allevate per secoli dall’uomo e a rischio estinzione a causa del “successo” della civilizzazione. A seguire si svolgerà un dibattito.

La giornata di sabato 23 luglio sarà invece incentrata sul prodotto delle api, con una degustazione di mieli che verranno serviti con formaggi e vini locali. Un percorso sensoriale e gustativo. L’appuntamento è alle ore 18 al parco giochi di Sfruz. Per partecipare è necessario prenotarsi al numero 347.8325237 oppure con un’e-mail all’indirizzo proloco.sfruz@gmail.com. Il costo è di 10 euro a persona.

«Questa proposta nasce con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della protezione e della salvaguardia di questi preziosi insetti – spiega il sindaco di Sfruz Andrea Biasi –. È un modo, inoltre, per favorire l’apicoltura e la produzione del miele. Come amministrazione vogliamo incentivare le buone pratiche per la salvaguardia delle api, oltre a promuovere l’apicoltura da praticare su tutto il territorio comunale. Siete tutti invitati a questi due importanti appuntamenti».

Pubblicità Pubblicità