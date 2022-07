Animali investiti lungo le strade del Trentino: servono più responsabilità e umanità

Pubblicità

Pubblicità



Sono tanti, troppi gli animali investiti lungo le strade del Trentino.

Certo, quando sbucano sulla strada di notte e all’improvviso, magari in zone poco illuminate, diventa difficile evitarli. Tuttavia, le zone ormai sono quasi sempre le stesse e basterebbe un po’ di attenzione in più per evitare che chi va a lavorare al mattino si ritrovi a dover procedere a zig-zag per evitare le carcasse delle povere bestiole.

Si tratta perlopiù di lepri, leprotti, volpi, fagiani, gatti e ricci.

Pubblicità Pubblicità

Quando si impatta contro un animale c’è l‘obbligo legale di soccorrerlo. Ci si deve fermare e chiamare immediatamente un’associazione o un veterinario della zona oltre che le forze dell’ordine. Le sanzioni per chi non si ferma a prestare soccorso ad un animale investito sono davvero salatissime.

A quanto pare, per molti conducenti sembra essere più semplice ignorare l’accaduto e proseguire, invece che fermarsi e prestare soccorso. Questo è certamente un fatto molto triste. Per chi va al lavoro al mattino presto, ritrovarsi con in mezzo alla carreggiata (a volte anche a lato) delle salme di animali schiacciati è davvero un qualcosa che stringe il cuore.

Servono più consapevolezza, responsabilità e umanità: se quando si investe una persona ci si ferma a prestare aiuto, perché lo stesso non dovrebbe valere anche per quanto riguarda gli animali?

Pubblicità Pubblicità