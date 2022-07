Pubblicità

Pubblicità



Alpini in festa a Spormaggiore.

Il Gruppo Alpini locale ha organizzato per il finesettimana del 30 e 31 luglio la tradizionale festa nel piazzale delle scuole.

Si comincia sabato 30 luglio alle 19 con l’apertura delle celebrazioni. Per la cena sarà attivo un fornitissimo spaccio con cucina tipica nostrana: si potrà scegliere tra le specialità alpine (polenta, crauti, braciole, porchetta, ecc.) la frittura mista di pesce.

Pubblicità Pubblicità

A partire dalle 21 musica per tutti i gusti.

Domenica 31 luglio alle 9.30 ci sarà l’apertura dello spaccio, alle 12.30 sarà servito il pranzo e alle 19 la cena (le specialità disponibili saranno sempre quelle alpine e la frittura mista di pesce).

Dalle 20 in poi, quindi, di nuovo musica per far ballare e divertire tutti i presenti.

Pubblicità Pubblicità



L’evento è sostenuto anche dall’amministrazione comunale e dalla Cassa Rurale Val di Non, Rotaliana e Giovo.