Al via dal 24 al 31 luglio, a Pinzolo e Madonna di Campiglio, il Dolomiti Wellness Festival

Al via, dal 24 al 31 luglio a Pinzolo – Madonna di Campiglio (TN), il Dolomiti Wellness Festival, la scelta ideale, destinata a turisti e residenti, per raggiungere un completo stato di benessere psicofisico da coltivare tutto l’anno, vivendo con consapevolezza la natura, secondo un concetto di Wellness multidimensionale.

L’evento, presentato oggi in conferenza stampa presso la sede della Provincia autonoma di Trento, alla presenza dell’assessore provinciale Roberto Failoni, è promosso da Treventur – Trentino Eventi Turismo, in collaborazione con l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, attraverso quattro aree: prevede attività dedicate sia ai più sportivi sia a chi predilige i movimenti più lenti e trattamenti di benessere, nonché incontri di formazione e approfondimento guidati da esperti, tra cui le imperdibili “Dosi di Natura” e l’importante convegno scientifico “La salute multidimensionale”.

“La Natura, il tuo personal trainer”, questo lo slogan dell’evento: un manifesto per il benessere come scelta proattiva e consapevole di uno stile di vita sano e sostenuto dalla natura, prendendosi cura di Ambiente, Corpo, Mente, Spirito, per raggiungere uno stato psico-fisico ottimale, premessa di qualità della vita e longevità. Ne deriva un concetto di Wellness in linea con quanto stabilito dal Global Wellness Institute (GWI), che lo definisce come “ricerca attiva di iniziative, scelte e stili di vita che conducono a uno stato di salute olistica”.

L’altro concetto centrale dell’evento è la filosofia del benessere collegata al periodo della vacanza, sperimentando delle esperienze educative, da cui trarre dei modelli di comportamento per instaurare nuovi stili di vita, sviluppando così ulteriormente quella che è l’idea di Wellness Tourism, definito dal GWI come “il viaggio associato al mantenimento o al miglioramento del proprio star bene”. Il report ‘The global wellness economy: looking beyond Covid’ prevede una crescita del comparto del 21% entro il 2025.

Il contesto del festival è unico al mondo: le Dolomiti di Brenta, Patrimonio dell’Umanità Unesco, con la forte predisposizione del territorio trentino ricco di acqua, foreste, pascoli e aria cristallina.

Il programma – L’evento ha il patrocinio di associazioni medico-scientifiche, quali SIMPeSV (Società Italiana di Medicina di Prevenzione e degli Stili di Vita) e FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale), ulteriore garanzia di qualità e serietà, oltre a quello della Provincia autonoma di Trento e dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. L’Inaugurazione ufficiale avverrà lunedì 25 luglio alle ore 21.15, a Pinzolo.

Sono previste 4 aree tematiche:

Benessere – attività a ritmo lento immersi nel verde, tra cui due Open Day Nature Coaching Academy , attività esperienziale di formazione e crescita personale e professionale, in connessione con la natura. Venerdì 26 luglio, molto interessante quello dedicato alle aziende , a cui sono invitati imprenditori, manager, quadri, responsabili HR;

– attività a ritmo lento immersi nel verde, tra cui due , attività esperienziale di formazione e crescita personale e professionale, in connessione con la natura. Venerdì 26 luglio, molto interessante quello dedicato alle , a cui sono invitati imprenditori, manager, quadri, responsabili HR; Activity – movimento nella natura, tra cui la Dolomiti Wellness Marathon : tutti i giorni un percorso diverso di 7 km, pari ai circa 10 mila passi al giorno raccomandati dai medici, per concludere con la Longevity Run , organizzata dal Policlinico A. Gemelli e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini ad assumere stili di vita salutari e incoraggiare la prevenzione cardiovascolare ;

movimento nella natura, tra cui la : tutti i giorni un percorso diverso di 7 km, pari ai circa raccomandati dai medici, per concludere con la , organizzata dal Policlinico A. Gemelli e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini ad assumere stili di vita salutari e incoraggiare la ; Incontri – formazione e approfondimento sulla salute con esperti , tra cui le “Dosi di Natura – Il Triangolo della Salute”, per divulgare la cultura del benessere, attraverso concetti teorici ed applicazioni pratiche riguardanti le emozioni, l’alimentazione e il movimento. L’ispirazione viene dalla prassi medica, applicata nei paesi anglosassoni, della prescrizione di dosi di natura;

– formazione e approfondimento sulla salute con esperti tra cui le per divulgare la cultura del benessere, attraverso concetti teorici ed applicazioni pratiche riguardanti le emozioni, l’alimentazione e il movimento. L’ispirazione viene dalla prassi medica, applicata nei paesi anglosassoni, della prescrizione di dosi di natura; Svago – vivere la natura con leggerezza e gioia, momenti che donano serenità e migliorano l’umore, con effetti benefici sulla salute: concerti, spettacoli, wellness dance per i più piccoli.

Un altro spazio per i bambini propone, inoltre, attività in movimento, con le guide di Mountain Friends.

Il convegno – Sabato 30 luglio appuntamento con “La salute multidimensionale – Ambiente, Corpo, Spirito e Mente: i pilastri dell’Uomo del terzo millennio”, il convegno scientifico coordinato da Paola Rizzitelli, consulente, scrittrice e formatrice esperta di Wellness Economy. Un incontro aperto a tutti, ma anche un’occasione di formazione per medici e tutti gli operatori del settore, che vede al centro il concetto di salute multidimensionale e una visione sinergica della prevenzione, cura e guarigione della persona. Per info e iscrizioni si può consultare questo link https://treventur.it/eventi/dolomiti-wellness-festival-2022/convegno-salute-multidimensionale/.

È prevista anche una tavola rotonda, con l’obiettivo di individuare un metodo replicabile per un ’indagine sul livello di benessere della persona, che promuova la diffusione di un più̀ alto livello di consapevolezza sulla nostra salute.

Interverranno, nell’ordine, Dr. Paolo Zavarella, Presidente AIMeF (Associazione Italiana di Medicina Forestale); Dr. Gallieno Marri, Vice-presidente SIMPeSV (Società Italiana di Medicina di Prevenzione e degli Stili di Vita); Marcella Danon, Psicologa, scrittrice, docente di Ecopsicologia all’Università della Val d’Aosta; Pino Dellasega, Sportivo, formatore, ideatore di Brain Walking, esperto di Resilienza; Dr. Francesco Galvanini, Referente scientifico BEMER Italia, specialista in Medicina Interna, esperto e operatore di Medicina Funzionale Integrata Eziopatogenetica su base psicosomatica; Dr. Francesco Landi, Direttore di Medicina interna geriatrica al Policlinico Gemelli di Roma, Dipartimento Scienze dell’invecchiamento, neurologiche, ortopediche, Dr. Claudio Pagliara Oncologo, presidente MON (Medicina Olistica Nazionale). L’intero programma e come partecipare scaricabile qui: www.dolomitiwellnessfestival.it.

Le attività del Festival sono aperte gratuitamente, con apposito braccialetto, a tutti gli ospiti delle strutture Dolomiti Natural Wellness e ai possessori della Dolomeet Card. Il braccialetto si può ritirare nel proprio hotel, diversamente è acquistabile online oppure ritirabile presso gli info point del Festival al costo di €15,00 per l’intera durata dell’evento, gratuito fino ai 12 anni.

“A distanza di tre anni dalla prima edizione – ha dichiarato Anna Ciech, CEO & Event Manager Treventur– siamo orgogliosi di aver organizzato una nuova e più ricca versione di questo festival, che vuole porsi come evento di spessore, dal punto di vista turistico e soprattutto salutistico. Grazie ai suoi forti contenuti, rivolti sia agli ospiti sia ai residenti, non solo dell’ambito ma di tutto il Trentino, vogliamo offrire un’esperienza fortemente immersiva nel verde e anche di conoscenza, in una location “naturalmente terapeutica”, per acquisire una forte consapevolezza per un nuovo e duraturo sano stile di vita. La forza del messaggio lanciato dal Festival è sottolineata dal supporto di autorevoli enti e società patrocinanti”.

“Azienda per il Turismo sostiene il Dolomiti Wellness Festival, un’iniziativa importante che valorizza il tema del benessere integrandolo con l’ambiente naturale, la vera eccellenza del nostro territorio – ha dichiarato Tullio Serafini, Presidente Azienda per il Turismo (APT) Madonna di Campiglio – Le attività legate alla ricerca dello “star bene”, negli ultimi anni, hanno raccolto il favore crescente degli ospiti che frequentano la nostra destinazione. Questo Festival, che si svolge a Pinzolo, porta in primo piano le tendenze più attuali del settore benessere, dando valore e promuovendo anche il contenuto ambientale del nostro territorio immerso nel Parco Naturale Adamello Brenta”. Qui l’intervista al Presidente dell’APT.

“Il Trentino turistico concilia un ambiente incantevole con la possibilità di fruirlo in vari modi– ha spiegato l’assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo della Provincia autonoma di Trento Roberto Failoni – Il paesaggio e il sistema dell’accoglienza rappresentano dunque un connubio in grado di garantire a residenti e ospiti l’opportunità di godere di attività che contribuiscono a migliorare il proprio benessere e la propria salute. La qualità della vita passa anche attraverso esperienze come quelle che si possono vivere in Trentino. Ecco perché saluto con grande soddisfazione e auguro il miglior successo al Dolomiti Wellness Festival. Un evento che mette in luce elementi che hanno un ruolo decisivo per garantire il benessere della persona che visita il nostro territorio. Ovvero l’attenzione al tema della salute e al ruolo dell’ambiente nel promuovere stili di vita sani”. Qui l’intervista all’Assessore Failoni.

Il compito di simboleggiare i contenuti del Dolomiti Wellness Festival è stato affidato a uno dei più popolari e caratteristici abitanti del bosco: il picchio. Operoso e instancabile, questo animale è un importante indicatore ecologico, definito come una “specie ombrello”, che ricorda di proteggere la biodiversità e di preservare la propria salute attraverso l’attività fisica nella natura. Nel logo del festival, le sembianze del picchio si sviluppano dal profilo stilizzato di una foglia, impreziosito da una cresta multicolore che evidenzia i colori propri del bosco e dell’acqua, oltre a richiamare il valore di una calda accoglienza.

Treventur – Agenzia formata da professionisti del turismo e dell’ospitalità, esperti nell’organizzazione di meeting e convention, outdoor experience e team building nella natura destinati alle imprese, nonché di attività, eventi e format di marketing territoriale per dare nuova linfa ai sistemi locali. Ormai un punto di riferimento in Trentino, l’agenzia da oltre 30 anni lavora a contatto con Enti pubblici e privati, Aziende, Associazioni, Circoli, CRAL, Agenzie Viaggi, Incentive House, DMO, Alberghi. Per informazioni www.treventur.it

Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo- Azienda per il Turismo è un’organizzazione di Destination Management che, attraverso decisioni strategiche, organizzative ed operative, contribuisce allo sviluppo, alla comunicazione e alla promozione dell’ambito turistico Madonna di Campiglio, che si estende dalle Dolomiti di Brenta al lago d’Idro comprendendo Pinzolo, la Val Rendena, le Giudicarie e la Valle del Chiese. L’organizzazione è formata da tanti volti, nomi e competenze con in comune la passione per la montagna e il turismo. Per informazioni www.campigliodolomiti.it